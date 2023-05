GTA 6: il periodo di lancio potrebbe esser stato svelato da Take-Two

Take-Two potrebbe aver svelato il periodo d’uscita di GTA 6 durante l’ultimo resoconto per gli azionisti. Stando a quanto dichiarato dal comunicato stampa allegato al report finanziario, la compagnia prevede di pubblicare entro l’anno fiscale 2025 titoli di grande spessore in grado di “portare la compagnia a livelli di successo ancora maggiori”. Pur non menzionando direttamente GTA 6 nel comunicato, il riferimento a progetti di grosso calibro non può che far pensare direttamente al nuovo capitolo della celebre serie Rockstar, considerati anche i recenti leak e i diversi rumor.

Guardando al futuro, l’anno fiscale 2025 è un anno molto atteso per la nostra azienda”, afferma il comunicato. “Negli ultimi anni, abbiamo preparato il nostro business per lanciare una pipeline incredibilmente robusta di progetti che crediamo ci porteranno a livelli di successo ancora maggiori. Nel 2025 fiscale, prevediamo di entrare in questa nuova era lanciando diversi titoli rivoluzionari che crediamo stabiliranno nuovi standard nel nostro settore e ci consentiranno di raggiungere oltre 8 miliardi di dollari di ricavi previsti e oltre 1 miliardo di dollari di flusso di cassa operativo netto aggiustato e non vincolato. Prevediamo di sostenere questo slancio fornendo risultati operativi ancora più elevati nel 2026 fiscale e negli anni successivi.”

La compagnia prevede di conseguire entro l’anno fiscale 2025 ben 8 miliardi di dollari di fatturato potenziale lanciando progetti che saranno persino capaci di settare nuovi standard per l’industria. Se fosse davvero così, il titolo di Rockstar potrebbe fare il suo debutto in un periodo compreso tra il 1 aprile 2024 e il 31 marzo 2025, una finestra che risulta piuttosto plausibile considerando lo stato di avanzamento dei lavori.

In ogni caso, è ormai evidente che non manca molto all’annuncio del gioco. Ricordiamo che GTA 6 è stato vittima di un clamoroso leak diversi mesi fa e che ormai sono stati già svelati diversi dettagli sul gioco. Non ci resta dunque che attendere di saperne finalmente di più. Molto probabilmente avremo già delle risposte in occasione dei prossimi eventi estivi.