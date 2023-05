Project Q, annunciata la console portatile di PlayStation per giocare in streaming da PS5

Sony ha annunciato ufficialmente Project Q, la console portatole di PlayStation per giocare in streaming da PS5 attraverso il Remote Play o il wi-fi.

Sony ha annunciato Project Q, la nuova console portatile di PlayStation dedicata al gioco in streaming. Come riportato qualche settimana fa da Tom Henderson, questo dispositivo consentirà di giocare in streaming da PS5 tramite la funzione di Remote Play o wi-fi. Come potete vedere dando uno sguardo al filmato che trovate qui sotto, Project Q riprenderà in parte il design del Dualsense, ma con al centro un enorme schermo da 8 pollici con touch screen.

L’uscita è fissata per la fine del 2023. Il nome in codice resta Project Q. Restiamo dunque in attesa del reveal del nome ufficiale e di altri dettagli in merito alla “console”.

Ovviamente si tratta di un dispositivo pensato per essere associato alla PS5 e quindi non come una console portatile in stile Steam Deck. Dunque per giocare ai titoli su Project Q sarà necessario averli già installati sulla propria PS5. Al momento, non si conoscono neppure i dettagli sul prezzo che immaginiamo sarà senz’altro determinante per il tipo di esperienza proposta.