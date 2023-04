PlayStation Portatile Q Lite: emergono dettagli su un modello dedicato al Remote Play

Dopo giorni di speculazioni sul presunto arrivo di una nuova PlayStation Portatile, Tom Henderson ha confermato l’esistenza di una nuova periferica identificata con il nome in codice “Q Lite”, dedicata esclusivamente al Remote Play. Attraverso il suo sito Insider-Gaming, Henderson ha rivelato i primi dettagli sulla nuova console di casa Sony. A quanto pare, la periferica non sarà dunque una PlayStation Portatile a tutti gli effetti (come una PS Vita per intenderci), ma una console che funzionerà solo attraverso la funzione di Remote Play specifica di PS5.

In sostanza, potremo giocare in mobilità grazie alla funzionalità citata, utilizzando un sistema di streaming adattivo che punta a 1080p e 60 frame al secondo. In base a quanto riferito da Henderson, PlayStation Q Lite riprenderà in parte il design del Dualsense, ma con al centro un enorme schermo da 8 pollici con touch screen.

Sono presenti tutte quelle caratteristiche specifiche del controller Dualsense come i grilletti adattivi e il feedback aptico, oltre ai vari elementi che vanno a caratterizzare i dispositivi portatili come tasti per il volume, un jack per le cuffie e altro.

Infine, Henderson ha rivelato che Q Lite si trova attualmente nella fase di test e controllo qualità. La console arriverà prima di PlayStation 5 Pro (quindi prima del 2024) e dopo il presunto modello con lettore ottico estraibile, attesa per settembre 2023,

