Street Fighter 6: nuovo video tutorial dedicato a Dhalsim

Capcom continua a pubblicare nuovi video tutorial dedicati ai lottatori che faranno parte dell’ampio roster di Street Fighter 6 in modo da preparare i giocatori in vista del lancio su PC e console a inizio giugno. L’ultimo ha come protagonista Dhasim. Il filmato, in sistanza, offre una panoramica delle sue mosse e del suo stile di combattimento.

Apparso per la prima volta in Street Fighter 2, Dhasim è un combattente estremamente agile. Potendo contare sulle tecniche yoga, il lottatore può allungare e snodare i suoi arti arrivando a bloccare l’avversario, con delle prese e delle mosse a dir poco imprevedibili. Vediamo il filmato:

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dhasim è solo uno dei tantissimi personaggi che andranno a comporre il roster di Street Fighter 6 che si presenterà molto ampio e caratterizzato da grandi ritorni e sorprendenti volti nuovi. Il sistema di combattimento, allo stesso modo, vanterà numerose novità e ben tre opzioni di comando, con imput Classici, Moderni e Dinamici. Se volete avere un assaggio delle potenzialità di questo nuovo capitolo, vi ricordiamo che potete scaricare ora la demo gratuita.

Street Fighter sarà disponibile a partire dal 2 giugno 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Leggi anche: