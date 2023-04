Street Fighter 6: la demo è disponibile ora anche su PC e Xbox Series X|S

La demo di Street Fighter 6 arriva anche su PC tramite Steam e Xbox Series X/S. Ecco i link per scaricarla.

La demo gratuita di Street Fighter 6 è ora disponibile anche su PC tramite Steam e Xbox Series X|S. La versione di prova del gioco è già disponibile da qualche giorno su console PlayStation, ma da oggi anche i giocatori delle altre piattaforme potranno avere un assaggio del nuovo capitolo della serie prima del lancio. Se siete interessati, potete scaricare la demo per PC a questo link o direttamente dal client di Steam, mentre su Xbox Series X|S la trovate a questo indirizzo.

Ricordiamo che la demo di Street Fighter 6 consente di avere un primo assaggio del World Tour e di alcune modalità del Fighting Ground. La modalità World Tour è stata mostrata in video qualche giorno fa durante lo showcase dedicato al gioco: in sostanza vi permette di creare il vostro avatar da utilizzare in quella che è una vera e propria modalità storia, dove conoscere vari NPC e avanzare combattimento dopo combattimento.

I progressi della modalità World Tour non potranno essere trasferiti nel gioco completo. Potrete, però, salvare e conservare l’aspetto del vostro avatar, a patto che utilizziate la stessa piattaforma su cui avete giocato questa versione di prova.

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.