Street Fighter 6: due nuovi trailer presentano World Tour e Avatar Battle

In occasione dello Street Fighter 6 Showcase di ieri notte Capcom non solo ha annunciato la disponibilità delle demo del gioco su PS5 e PS5, ma ha anche presentato in maniera più approfondita alcune delle nuove modalità che andranno a caratterizzare questa nuovissima iterazione della serie, come il World Tour e l’Avatar Battle che si mostrano in due nuovi trailer. Ecco i filmati:

Il World Tour ci permette di creare il nostro avatar da utilizzare in quella che è una vera e propria modalità storia, dove conoscere vari NPC e avanzare combattimento dopo combattimento. In occasione dello showcase di ieri, Capcom ha mostrato anche una location completamente nuova all’interno del World Tour, chiamata Nayshall, una nazione asiatica fittizia in via di sviluppo in cui avremo modo di incontrare iconici Maestri. Questa modalità avrà una storia lineare e introduce persino una serie di meccaniche RPG, come la possibilità di consumare oggetti e cibo durante la battaglia, aumentare le proprie statistiche salendo di livello, sbloccare talenti tramite un albero delle abilità e sfidare i cittadini, anche in lotte due contro uno.

L’Avatar Battle, invece, ci consente di sfidare altri giocatori online nel Battle Hub in combattimenti fra avatar, appunto. Potremo mettere in pratica quanto imparato nel World Tour per sfidare i nostri avversari e sfoggiare il nostro personalissimo stile di combattimento.

Street Fighter 6 sarà disponibile a partire dal 2 giugno su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC. Se siete interessati a provare il gioco, potete già scaricare la nuova demo su PS4 e PS5 che vi permetterà di testare le meccaniche del nuovo capitolo in vista dell’uscita. La versione PC e Xbox Series S/X sarà disponibile invece dal 26 aprile.