Street Fighter 6: demo disponibile, tutte le novità dallo showcase

Capcom ha fatto le cose in grande per Street Fighter 6, dedicandogli uno showcase pre-lancio da mezz'ora: ecco le novità proposte, tra cui la demo pubblica!

Lil Wayne ha introdotto e chiuso l’atteso e specialissimo appuntamento odierno con lo Street Fighter 6 Showcase, che ha svelato parecchie novità per quanto riguarda il nuovo picchiaduro Capcom. Partiamo dal fondo: la tanto attesa demo pubblica è realtà, dopo essere stata parecchio rumoreggiata. Potete già scaricarla, su PlayStation 4 e 5, mentre per le altre piattaforme bisognerà attendere il 26 aprile per motivi non meglio specificati.

La demo permetterà di crearci l’avatar (trasferibile poi nel gioco completo, se utilizziamo la stessa piattaforma della demo) che andremo a usare nelle modalità World Tour e Battle Hub, per poi impratichirci, per l’appunto, nel WT prendendo dimestichezza coi controlli… non prima di aver perso una considerevole quantità di tempo nel crearci il nostro alter ego! Scopriamo stasera che l’ambientazione mediorientale vista in trailer precedenti non sarà un quartiere etnico di Metro City ma la città di Nayshall, visitabile e ricca di sorprese. Del resto, da una modalità chiamata “Giro del Mondo” potevamo aspettarcelo! Scopriamo inoltre quanto saranno importanti l’esplorazione, le sfide amichevoli e l’approccio all’azione e agli imprevisti che decideremo di affrontare. Elemento particolare: si potrà divenire allievi dei grandi maestri (i pg principali) per impararne le mosse e far proseguire la propria “carriera” da lottatori.

Nel Battle Hub avremo molte più opzioni di customizzazione di quelle viste nelle Beta chiuse, compresa la creazione di gilde, e potremo sfidarci con altri avversari online con degli avatar “in divenire” come i nostri. Tutta exp che finirà sul corposo skill tree del nostro lottatore.

Abbiamo poi il Fighting Ground, che contiene le varianti multigiocatore dell’Arcade Mode, tra cui il Versus, l’Extreme Battle e la Team Battle. Sono state inoltre presentate alcune migliorie in termini di inclusività tecnica, ma si tratta di elementi già acquisiti dalle precedenti iterazioni. Ulteriormente migliorato, inoltre, il matchmaking e alcuni modificatori di sistema.

Confermato, ad ogni modo, la prima road map annuale, che vedrà nel 2023 l’arrivo di quattro personaggi aggiuntivi, disponibili anche per l’utilizzo nelle altre modalità: Rashid (estate), A.K.I. (autunno), ED (inverno) e Akuma (primavera 2024). Tuttu pronti per il torneo che metterà in palio 2 milioni di dollari?

