Epic Games Store: al via i Mega Saldi di maggio 2023

Sono già attivi su Epic Games Store i Mega Saldi 2023 con tante offerte invitanti per i giocatori PC e un coupoun che offre il 25% di sconto sugli acquisti e rinnovabile all’infinito. La lista dei titoli in offerta include titoli come Cyberpunk 2077, Alan Wake Remastered, Far Cry 6, Returnal e tanti altri. Di seguito una selezione delle offerte più interessanti:

Cyberpunk 2077 a 29,99 euro, sconto del 50%

FIFA 23 a 20,99 euro, sconto del 70%

Saints Row a 26,99 euro, sconto del 55%

Alan Wake Remastered a 11,99 euro, sconto del 60%

Far Cry 6 a 14,99 euro, sconto del 75%

Red Dead Redempion 2 a 19,79 euro, sconto del 75%

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a 19,99 euro, sconto del 60%

Marvel’s Spider-Man Remastered a 40,19 euro, sconto del 33%

Marvel’s Spider-Man Miles Morales a 33,49 euro, sconto del 33%

Ghostwire Tokyo a 23,99 euro, sconto del 60%

GTA Trilogy a 29,99 euro, sconto del 50%

Tchia a 22,49 euro, sconto del 25%

I Mega Saldi termineranno il 15 giugno 2023. Trovate la lista completa dei titoli in promozione a questo indirizzo. Come sempre, inoltre, Epic offre anche un buono che permette di risparmiare un altro 25% sui titoli idonei all’offerta, spendendo almeno 14,99 euro. Il coupon si rinnovava dopo ogni acquisto, in pratica si può utilizzare all’infinito fino al termine dei Mega Saldi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis della settimana. Si tratta di Death Stranding e sarà disponibile fino al 25 maggio.