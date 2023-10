Epic Games Store lancia Now on Epic che garantisce agli sviluppatori fino al 100% dei guadagni

Arriva Now on Epic, il nuovo programma di Epic Games che permette agli sviluppatori di ottenere fino al 100% dei guadagni sui propri giochi.

Epic Games annuncia l’arrivo di Now on Epic, un nuovo programma che ha l’obiettivo di incentivare sviluppatori ed editori di giochi a pubblicare i loro vecchi titoli su Epic Games Store.

Coloro che decideranno di pubblicare i giochi sul marketplace di Epic Games riceveranno un aumento dei ricavi del 100% per i primi sei mesi di pubblicazione su Epic Games Store. Dopodiché, otterranno una ripartizione dei ricavi dell’88%/12%. Così facendo, gli sviluppatori potranno di fatto aumentare i loro ricavi per tutti i giochi già distribuiti su altre piattaforme.

Per entrare nel programma, gli sviluppatori devono impegnarsi a pubblicare almeno tre giochi che soddisfano i requisiti richiesti per usufruire dell’offerta. Innanzitutto, devono essere titoli già disponibili su un altro negozio per PC di terze parti o inclusi in un servizio di abbonamento di terze parti, come Xbox Game Pass o PlayStation Plus ed essere stati pubblicati prima del 31 ottobre 2023. Se gli sviluppatori non hanno a disposizione tre giochi che soddisfano tali criteri, allora dovranno portare tutti i giochi che hanno già pubblicato e che sono disponibili online.

Gli sviluppatori che che intendono iscriversi al programma Now on Epic hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per farlo. In tal caso, tutti i giochi idonei dovranno essere presenti sull’Epic Games Store entro il 30 giugno 2025.