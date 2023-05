Epic Games Store, Death Stranding è il gioco gratis del 18 maggio 2023

Epic Games Store ha svelato il nome del misterioso gioco gratis disponibile a partire da oggi, 18 maggio. Si tratta di Death Stranding. Un regalo graditissimo che sicuramente sarà apprezzato dagli appassionati delle opere di Hideo Kojima e da chi non ha avuto ancora modo di recuperare l’avventura di Sam Porter Bridges.

Uscito inizialmente come esclusiva PS4, Death Stranding offre un’esperienza che incarna tutta la personalità e l’impronta stilistica del suo autore, grazie ad una regia encomiabile e ad un gameplay che approfondisce e valorizza le meccaniche simulative.

Dopo l’avvento del Death Stranding, il mondo non è più lo stesso. Creature ultraterrene infestano il paese e minacciano la vita dell’essere umano. Nei panni di Sam Porter Bridges, saremo chiamati ad unire quel che resta dell’America, sotto il nome di UCA (United Cities of America). Trasportando tra le sue mani i resti abbandonati del futuro, Sam dovrà attraversare il territorio devastato per cercare di salvare il genere umano dall’imminente annientamento.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.