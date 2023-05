Hogwarts Legacy è un successo anche su old-gen: oltre 17 milioni di ore giocate su PS4 e Xbox One

Hogwarts Legacy continua a macinare numeri. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a soli pochi giorni dal lancio, la nuova avventura open word ambientata nel Wizarding World conquista anche gli utenti delle console old-gen. I primi dati relativi alle versioni Xbox One e PS4, condivisi sull’account Twitter ufficiale del gioco, parlando di oltre 17 milioni di ore giocate finora dagli utenti.

Come potete vedere dal tweet che trovate qui sotto, sono stati registrati 36 milioni di viaggi rapidi, 45,6 milioni di maghi oscuri sconfitti, 9,7 milioni di pozioni preparate e 69 milioni di ragni sterminati.

Congrats to the newest Hogwarts class on PS4 and Xbox One for these major achievements! Which did you contribute the most to? #HogwartsLegacy pic.twitter.com/pbPrd5aV14

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 15, 2023