Hogwarts Legacy è un successo: il gioco ha venduto 12 milione di copie in sole due settimane

Hogwarts Legacy è il gioco più venduto nella storia di Avalanche con 12 milioni di copie vendute in sole due settimane.

Hogwarts Legacy, l’RPG open world sviluppato da Avalanche Software ha superato tutti i lanci precedenti dell’azienda diventando il titolo più venduto nella sua storia con oltre 12 milioni di unità vendute in tutto il mondo nelle prime due settimane di lancio. Il gioco tra l’altro ha raggiunto anche un altro record, diventando il primo titolo single-player su Twitch con un picco di 1,28 milioni di spettatori simultanei. Un risultato strabiliante per il nuovo RPG ambientato nel Wizarding World.

Siamo entusiasti e orgogliosi di vedere la risposta a Hogwarts Legacy da parte dei videogiocatori, dei fan del franchise nuovi al mondo del gaming e di coloro che hanno avuto modo di provarlo per lavoro in tutto il mondo”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. “Il nostro team di sviluppo ad Avalanche ha creato un’esperienza incredibile, che rende davvero realtà il sogno dei fan di vivere a Hogwarts e nel Wizarding World, e i nostri team di publishing hanno realizzato una campagna lancio che ha avuto un impatto a livello mondiale”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Hogwarts Legacy è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

