Hogwarts Legacy per Nintendo Switch nuovamente rimandato

La sortita nei tempi previsti (e con buoni risultati tecnici) di Hogwarts Legacy su PlayStation 4 e Xbox One aveva fatto ben sperare i fan del Mondo Magico che non vedevano l’ora di giocare all’Action RPG sulle loro Nintendo Switch a luglio: purtroppo l’operazione di conversione sta evidentemente facendo penare gli sviluppatori e, dunque, un nuovo rinvio è duopo, nonostante deluderà gran parte della potenziale utenza. Ecco il tweet ufficiale dell’annuncio:

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.

Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 12, 2023