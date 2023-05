Street Fighter 6: nuovo video tutorial dedicato a Ryu

Capcom ha pubblicato un nuovo video di Street Fighter 6 tutto dedicato al personaggio di Ryu e alle sue tecniche di combattimento. Il filmato, che trovate qui sotto, dura poco più di 40 secondi e mostra Ryu mentre esegue diverse tipologie di attacchi all’interno della sezione tutorial. Con un set di mosse familiari ed intuitive, Ryu è un personaggio perfetto sia per chi non ha dimestichezza con la serie che per i più esperti. Vediamolo in azione in questo filmato:

Street Fighter 6 è il nuovo capitolo della celebre serie picchiaduro di Capcom. Il gioco presenta al suo interno diverse novità ad iniziare dal nuovissimo indicatore Drive che permette di eseguire cinque diverse tecniche in grado di potenziare con facilità attacco e difesa, la modalità arcade, le partite online, la modalità Allenamento, gli scontri Versus in locale e due nuove modalità chiamate World Tour e Battle Hub.

La prima è una sorta di modalità storia che vi permette di creare il vostro avatar e di prendere parte ad un avventura che vi porterà ad esplorare varie località e ad incontrare lottatori leggendari che vi insegneranno le loro tecniche di combattimento. La seconda, invece, è una evoluzione delle canoniche lounge d’attesa. L’avatar creato nel World Tour potrà giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visitare la Sala giochi.

Vi ricordiamo che se volete avere un assaggio delle potenzialità del nuovo Street Fighter 6, potete scaricare la demo disponibile ora su PC, Xbox Series X/S e PlayStation. La versione di prova vi permette di testare anche la nuovissima modalità World Tour, la modalità storia del gioco. I progressi della modalità World Tour non potranno essere trasferiti nel gioco completo, ma potrete salvare e conservare l’aspetto del vostro avatar.

Street Fighter 6 sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 a partire dal 2 giugno 2023.

