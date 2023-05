Doctor Who: un nuovo teaser svela i titoli dei tre special per il 60esimo anniversario

I titoli degli episodi celebrativi di Doctor Who sono stati svelati in occasione dell'Eurovision dalla BBC.

La trasmissione da parte della BBC (in quanto emittente ufficiale di quest’anno) dell’Eurovision ha dato un bel palcoscenico per presentare, tra le altre cose, anche un accattivante teaser per i nuovi episodi del leggendario Doctor Who, che tornerà quest’anno con gli special celebrativi per i sessant’anni della serie. Il teaser ha dato modo agli spettatori di vedere diverse scene inedite, per quanto poco inteleggibili e molto misteriose e bizzarre, come del resto ci si può aspettare da un teaser di Doctor Who!

Sebbene non siano ancora state fornite delle date precise per la messa in onda, ora conosciamo i titoli dei tre episodi speciali che andranno in onda quest’autunno, agli inizi di novembre, a quanto pare. Questi i titoli:

Special One: The Star Beast

Special Two: Wild Blue Yonder

Special Three: The Giggle

Lo showrunner Russell T Davies, di ritorno sulla serie a partire da quest’anno, ha affermato in merito:

I titoli sono solo l’inizio della più grande avventura del dottore, ad oggi. L’autunno si avvicina, con tre ore di pericolo, di Donna [Donna Noble, la storica companion interpretata da Catherine Tate] e di disastri che stanno per scatenarsi!

Ricapitolando la situazione: dopo la Rigenerazione avvenuta nella puntata andata in onda il 24 ottobre 2022 – e che ci ha visto salutare la versione interpretata da Jodie Whittaker – ritroviamo uno spaesato Dottore, di nuovo con il volto di David Tennant, che è stato il decimo Dottore, dal 2005 al 2010. Ben poco si sa di cosa accadrà nelle puntate speciali del sessantesimo anniversario previste per il 2023, se non il ritorno della companion storica Catherine Tate / Donna Noble e una nuova generazione che porterà poi al Dottore impersonato da Ncuti Gatwa (quindicesimo Dottore, nonché primo Dottore di colore della storia), che sarà accompagnato dalla giovanissima Millie Gibson durante la quattordicesima stagione moderna, in arrivo nel 2024.

