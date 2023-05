Amazon sta lavorando in segreto ad un robot dotato di IA avanzata

Sarà in grado di trovare le chiavi che hai smarrito, avvisarti di fornelli lasciati accesi e dialogare in modo avanzato, come ChatGPT.

Il primo robot di Amazon, Astro, è stato un enorme, ma simpatico, fallimento. Non è mai stato venduto in Italia e per buone ragioni: chi lo ha provato negli USA sostiene che il piccolo robottino fosse sostanzialmente inutile. Secondo un nuovo documento interno ottenuto da Insider, il colosso dell’e-commerce vuole nuovamente tuffarsi nel settore (tutto da costruire) dei robot maggiordomo e questa volta sta lavorando ad un progetto decisamente più ambizioso e funzionale.

Secondo documenti interni di Amazon visionati da Insider, il nuovo progetto si chiama Burnham: secondo i documenti, aggiunge un livello di “intelligenza e un’interfaccia conversazionale parlata” a un robot smart per la casa.

Un Astro potenziato, diciamo. Sarà capace di usare un LLM, la stessa tecnologia alla base di ChatGPT, per diventare un robot domestico in grado di comprendere il contesto di una casa frenetica e rispondere adeguatamente alle esigenze dei suoi inquilini. Secondo Insider, i documenti indicano che la tecnologia “ricorda e comprende ciò che ha visto”. Il robot può quindi “intrattenere un dialogo di domande e risposte su ciò che ha visto” e utilizzare l’IA alimentata da LLM per agire di conseguenza.

Se nota un fornello dimenticato acceso, il robottino cerca il proprietario di casa per avvertirlo. Può trovare chiavi e portafogli e può anche chiamare il 911 se c’è un’emergenza (si pensi ad un anziano che cade rovinosamente).

Ad esempio, i documenti descrivono un prodotto Astro che utilizza Burnham in grado di individuare una stufa rimasta accesa o un rubinetto lasciato aperto e rintracciare il proprietario della casa per avvisarlo. Potrebbe controllare se una persona che è caduta si è fatta male e chiamare il 911 se si tratta di un’emergenza. Potrebbe anche aiutare a trovare le chiavi, controllare se una finestra è stata lasciata aperta durante la notte e monitorare se i bambini hanno avuto amici dopo la scuola, secondo i documenti. Insomma, questa volta il potenziale c’è tutto. Il prossimo robot di Amazon diventerà un must-buy alla pari dei Kindle e di Amazon Echo?