Astro, il robottino di Amazon, si fa vedere in un nuovo video

Chi non muore si rivede, vale anche per i robot: Astro, l’Alexa su ruote di Amazon, è tornato a mostrarsi. L’improbabile robottino si è mostrato in un nuovo video pubblicato da uno dei primissimi clienti che lo ha già ricevuto.

Ricordiamo che Astro è disponibile da alcuni mesi, ma non per tutti. Il robot è in una fase di ‘early adoption‘, solamente un piccolo manipolo di clienti selezionati di Amazon l’ha potuto acquistare. Attualmente gli utenti americani di Amazon possono iscriversi ad una lista d’attesa piuttosto affollata. Le consegne dovrebbero procedere – con un po’ di lentezza – nel corso dei prossimi mesi.

Astro costa la bellezza di 1.499$, ma i primi clienti lo potranno acquistare ad un prezzo scontato di 999$. È una strategia già utilizzata da Amazon per il lancio di altri suoi prodotti della linea Echo / Alexa.

Uno dei primissimi clienti che ha ricevuto il robot è Bob Rekieta, che in queste ore ha condiviso alcuni video di Astro. Nella breve clip vediamo Astro portare una fresca birra ad una donna. Birra che – come sottolinea The Verge – probabilmente è stata inserita nel vano del robot da qualcun altro, o dallo stesso Rekieta, dato che Astro non ha delle mani e non è in grado di afferrare in autonomia gli oggetti.

Rekieta ad un certo punto dà al robot l’ordine di cercare Celeste, la sua compagna. E a quel punto si vede il robot cercare per tutta la casa la donna, alla quale poi consegna la birra. Tutto molto simpatico, ma vale davvero 1.499$? Lasciamo a voi la risposta.

Per il momento chi l’ha acquistato sembra piuttosto felice. Un altro cliente, Matthew Nereim, ha spiegato a Bloomberg di reputare Astro un gadget piuttosto divertente. «È un po’ come avere il tuo R2-D2 personale», ha detto. «I miei amici e parenti pensano che sia esilarante. Mi dicono: “davvero questa cosa ti segue sempre?”».