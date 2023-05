Star Wars Jedi: Survivor, il team ha voluto evitare ulteriori rinvii

Il game director di Star Wars Jedi: Survivor, Stig Amussen, non ha voluto rinviare il gioco ulteriormente. Come riportato su Insider Gaming, lo scorso marzo Asmussen aveva spiegato ai microfoni di IGN com’era stata decisa la data di lancio del 28 aprile 2023, dopo i numerosi rinvii subiti dal gioco, incluso quello del 17 marzo 2023.

Stando alle sue parole, a Respawn Entertainment era stata offerta all’epoca la possibilità di prendersi più tempo per rifinire il gioco. Si era parlato di sei settimane aggiuntive rispetto al precedente Day one del 17 marzo e la scadenza cadeva proprio sul 28 aprile.

La questione del rinvio è emersa a seguito delle numerose critiche dei giocatori per i problemi riscontrati al lancio in primis su PC ma anche su console, che hanno fatto pensare a quanto un eventuale rinvio avrebbe potuto migliorare la situazione.

Durante quell’intervista Amussen aveva anche sottolineato come il team aveva valutato quella scelta anche in funzione delle seguenti uscite, come quella di Redfall e di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ne concluse che era un buon momento: “Ci fu la possibilità di avere un po’ di tempo in più, ma rifiutammo perché pensavamo di potercela fare in sei settimane.”

Star Wars Jedi: Survivor è disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series X/S.