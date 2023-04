Star Wars Jedi: Survivor e i problemi della versione PC: boom di recensioni negative su Steam

Pioggia di recensioni negative su Steam per Star Wars Jedi: Suvivor. Stando a quanto riportato dagli utenti, il gioco presenterebbe numerosi problemi di natura tecnica inclusi continui fenomeni di stuttering, rallentamenti costanti anche su PC di alta fascia, crush improvvisi e altri problemi di performance.

Two hours after Star Wars Jedi Survivor released, the game already required players to download a patch to continue playing. Low fps and poor performance. The game will literally tell you it’s about to be broken by skipping story elements.

Gamers keep spending their money on… pic.twitter.com/fgdwvPUYjc

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) April 28, 2023