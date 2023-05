Marvel’s Midnight Suns: annunciata la data di uscita su PS4 e Xbox One, versione Nintendo Switch cancellata

Le verisoni PS4 e Xbox One di Marvel's Midnight Suns arriveranno con il lancio del DLC Tempesta di Sangue. La versione per Nintendo Switch è stata invece cancellata.

2K e Marvel Entertainment hanno annunciato la data d’uscita delle versioni PS4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch, invece, è stata definitivamente cancellata. Il gioco arriverà su old gen, in concomitanza con l’arrivo del quarto ed ultimo DLC post-lancio “Tempesta di Sangue, ossia l’11 maggio 2023. Entrambe le versioni arriveranno solo in formato digitale con tutti e quattro i DLC già disponibili per l’acquisto.

Come nei precedenti DLC di Marvel’s Midnight Suns, anche in Tempesta di Sangue i giocatori affronteranno tre nuove missioni storia e otterranno un nuovo personaggio reclutabile, ossia Tempesta. Il DLC aggiunge anche un nuovo potenziamento per l’Abbazia, una selezione di nuove skin e abiti per l’eroe.

Disponibile già su PC, PS5 e Xbox Series S/X, Marvel’s Midnight Suns è l’apprezzato strategico di Firaxis su licenza Marvel. Nel gioco i giocatori assumono il ruolo del Cacciatore, il primo eroe originale personalizzabile dell’Universo Marvel, riportato in vita da un sonno secolare per guidare i Midnight Suns nella lotta contro Lilith, la madre dei demoni.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che “Marvel’s Midnight Suns poteva essere un gioco adatto solo ad una stretta nicchia di giocatori, amanti sia del mondo Marvel che dei giochi strategici. Ne esce invece un titolo adatto sia a chi non ha mai giocato tattici, grazie alla semplificazione delle regole e all’utilizzo di un sistema di carte, sia a chi non ha mai sentito parlare di Marvel, grazie all’introduzione proposta tra video e storia del gioco”