The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tutte le novità sulla nuova avventura di Link

Facciamo il punto su tutti i nuovi dettagli emersi in questi giorni su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'atteso sequel del capolavoro di Nintendo.

Il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ormai alle porte e, dopo la pubblicazione degli ultimi video di gameplay, continua a crescere il desiderio da parte dei fan di poter finalmente mettere le mani su quello che ad oggi resta uno dei giochi più attesi di questo 2023. La nuova avventura di Link giunge con l’obiettivo di espandere la già solidissima formula ludica di Breath of the Wild con tante novità e nuovi elementi di gameplay in grado di rendere l’avventura tra le vaste terre di Hyrule ancor più profonda e sorprendente che mai.

Nei giorni scorsi è scaduto un importante embargo sul gioco che ci ha permesso di scoprire diversi nuovi dettagli sull’atteso titolo di Nintendo. Facciamo dunque il punto su quanto emerso e su quelle che sono tutte le novità su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, riassumendo tutte le informazioni provenienti dai provati e dai primi dettagli condivisi dalla stampa.

Nuovi poteri, infinite possibilità

Sebbene resti ancorata a molti degli elementi già visti in Breath of the Wild, la nuova avventura di Link ci permetterà di esplorare il regno di Hyrule – che per l’occasione si estende fino alle altezze del cielo – in modi del tutto nuovi ed inaspettati. Partendo dalle solidissime basi offerte dal precedente capitolo della saga, gli sviluppatori giapponesi hanno ampliato a dismisura le possibilità dell’impianto ludico di Breath of the Wild per fare spazio all’introduzione di tutta una serie di nuove abilità che hanno un effetto a dir poco dirompente sul gameplay.

Partiamo dall’abilità Ultramano, uno dei poteri più sorprendenti mostrati duranti l’ultimo video di gameplay. Si tratta di un’abilità che permette a Link manipolare e collegare tra di loro diversi oggetti per costruire macchinari, veicoli o qualsiasi altra cosa ci venga in mente. Le possibilità offerte da Ultramano sono pressoché infinite: potremo, ad esempio, costruire una zattera combinando dei tronchi d’albero ad una vela e delle turbine. L’elemento centrale di questa nuova abilità infatti, sono proprio questi particolari congegni, chiamati congegni Zonau, meccanismi speciali che è possibile collegare ad altri oggetti per fornirgli delle proprietà particolari: una ventola che crea un getto d’aria può diventare il motore per una barca, un pallone aerostatico può essere combinato con una cassa per creare una mongolfiera e tanto altro ancora.

Insomma, la libertà con cui potremo gestire quest’azione è assolutamente sbalorditiva. Ogni giocatore potrà scegliere quali macchinari creare e come approcciarsi alla risoluzione degli enigmi attraverso le combinazioni più disparate

Insomma, che si tratti di risolvere un enigma, di raggiungere un luogo inesplorato o di sopravvivere ad una battaglia, in Zelda: Tears of the Kingdom non esisterà mai un solo modo per affrontare un problema. Attraverso l’abilità Compositor potremo fondere armi, scudi con quasi ogni oggetto presente nel nostro inventario per ideare nuove armi o semplicemente per donar loro delle proprietà particolari. Ad esempio, potremo creare delle frecce ghiacciate combinando una normale freccia con la Gelatina ChuChu bianca (portatrice dell’elemento del gelo) rendendole più efficaci contro i nemici deboli al ghiaccio o ancora potremmo decidere di attaccare alla freccia un pezzo di carne al posto della gelatina per creare un diversivo e distrarre il nemico.

Appare evidente, dunque, anche in questo caso come il team di Nintendo abbia voluto puntare tutto sull’accordare piena libertà creativa ai giocatori e incoraggiare fortemente la sperimentazione con quanto Hyrule ha da offrire, sia per quanto concerne il combattimento, sia in materia di esplorazione.

Da questo punto di vista, interessanti sono anche le possibilità offerte dall’abilità Reverto che permette a Link di riavvolgere il tempo e che ci tornerà utile in diversi modi nel corso dell’avventura. Ad esempio, nell’ultimo trailer di gameplay abbiamo avuto modo di vedere come l’abilità Reverto abbia permesso a Link di ascendere al cielo, salendo su una roccia appena precipitata. Ebbene, potremo sfruttare a pieno questa abilità anche durante i combattimenti. Ad esempio, con l’abilità Reverto potremo riavvolgere il tempo per far tornare indietro una palla chiodata appena lanciata dai boblin contro Link, in modo da farla ritornare alle loro spalle per colpirli. Ma ovviamente non è tutto: potremo testare le possibilità di Reverto nei modi più disparati usando gli oggetti nelle vicinanze in maniera creativa e nei modi più insoliti.

L’impressione è che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom voglia puntare tutto, esattamente come il suo predecessore, sul valore della scoperta e di quel senso di meraviglia che solo un’esperienza di questo calibro è in grado di suscitare, valorizzando le dinamiche sandbox che avevano fatto la fortuna di Breath of the Wild e dando maggiore spazio alla creatività dei giocatori.

Resta ancora da capire quanto la nuova Hyrule abbia effettivamente da offrire in termini narrativi e contenutistici. Ci saranno i dungeon? Ci saranno altre abilità da scoprire? L’idea è che abbiamo solo scalfito la superficie di quanto Tears of the Kingdom abbia in serbo per noi, ma una cosa è certa: questo sequel punta a mettere al centro dell’esperienza il giocatore, con le sue infinite possibilità e la sua voglia di sperimentare. In Tears of the Kingdom ogni giocatore è in grado di costruire la propria avventura e chissà quante storie potremo condividere una volta varcati i confini della nostra immaginazione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.