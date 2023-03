The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco il video di gameplay da 10 minuti

Come promesso, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi con un corposo video di gameplay da 10 minuti che mostra finalmente il gioco in azione

Tra i titoli in assoluto più attesi del 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato a mostrarsi questo pomeriggio in un nuovo appuntamento comunicativo tutto dedicato alla nuova avventura di Link. Il gioco, infatti, è tornato finalmente a farsi vedere in maniera decisamente più approfondita con un corposo video di gameplay di ben 10 minuti.

Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette finalmente di avere un’idea più chiara riguardo a quelle che saranno le novità introdotte rispetto a Breath of the Wild. Per questa nuova avventura, Link potrà contare su diverse nuove abilità da sfruttare sia in combattimento che durante l’esplorazione. Innanzitutto, il nostro protagonista potrà riavvolgere a piacimento il tempo tramite l’abilità Reverto. Nel filmato, vediamo come questa abilità viene impiegata per permettere a Link di risalire verso l’alto salendo su un masso appena caduto dal cielo. Aonuma, infatti, ha sottolineato durante la presentazione come la mappa del gioco sia notevolmente cambiata, estendendosi alle altezze del cielo.

La vera novità, però, è l’abilità Compositor che potrà essere sfruttata in diversi modi. Si tratta di un’abilità che permette di fondere due oggetti insieme. Link, ad esempio, potrà fondere un ramo con un masso e creare in un attimo una nuova arma. Ancora, potrà sfruttare l’abilità per fondere vari oggetti nell’inventario, creando ad esempio delle frecce ghiacciate e tanto altro ancora.

Attraverso il potere Ultramano, invece, sarà possibile creare veicoli per esplorare a fondo la mappa. Potremo creare zattere, automobili, mongolfiere e altri veicoli dai tratti particolari. L’unico limite, sottolinea Aonuma, sarà la nostra fantasia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si svolgerà in questo nuovo capitolo anche nei cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule e vedrà Link e Zelda alle prese con una nuova minaccia. Oltre a riproporre una mappa open world molto simile a quella vista in Breath of the Wild, il gioco presenterà isole volanti ed ambientazioni totalmente inedite, che potranno essere esplorate da Link grazie alle sue nuove abilità.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.