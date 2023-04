La Russia rimarrà partner della Stazione Spaciale Internazionale almeno fino al 2028

La Russia ha formalmente accettato di rimanere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) fino al 2028. Yuri Borisov, il Direttore Generale di Roscosmos, aveva precedentemente detto che il paese si sarebbe ritirato dall’ISS dopo il 2024 per concentrarsi sulla costruzione della propria stazione spaziale. “Dopo il 2024” è piuttosto vago, però, e persino l’ufficiale di Roscosmos Sergei Krikalev aveva detto che potrebbe significare 2025, 2028 o 2030. Ora abbiamo un’idea più chiara di fino a quando la Russia intende rimanere un partner del progetto. Da notare – ricorda il sito Engadget – che gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada e i paesi partecipanti all’ESA (Agenzia Spaziale Europea) hanno precedentemente concordato di mantenere l’ISS in funzione fino al 2030.

Dopo che gli Stati Uniti e altri paesi hanno imposto sanzioni alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina, l’ex direttore di Roscosmos Dmitry Rogozin ha più volte minacciato di smettere di lavorare con i suoi omologhi occidentali dell’agenzia. “Credo che il ripristino delle normali relazioni tra i partner alla Stazione Spaziale Internazionale e altri progetti sia possibile solo con la rimozione completa e incondizionata delle sanzioni illegali”, aveva detto Rogozin all’epoca.

Sebbene Roscosmos abbia ora accettato di continuare a cooperare con i suoi partner ISS, l’aumento della tensione tra Russia e Stati Uniti anche prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina ha spinto la NASA a prepararsi per la possibilità che la prima lasci la stazione spaziale. La NASA e la Casa Bianca avrebbero elaborato piani per far uscire gli astronauti dalla stazione se la Russia dovesse lasciare improvvisamente, oltre a mantenere l’ISS in funzione anche senza i propulsori russi che mantengono il laboratorio volante in orbita.