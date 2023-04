La Nasa condanna Putin ma vuole mantenere la cooperazione spaziale

La cooperazione spaziale americano-russa è stata messa in dubbio dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’amministratore della NASA, Bill Nelson, ha recentemente condannato l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin ma ha dichiarato, a Ottawa, che si aspetta che russi e americani lavorino insieme sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) fino al suo smantellamento. Yuri Borisov, direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha sorpreso la NASA annunciando, nel luglio 2022, che Mosca intendeva ritirarsi dalla collaborazione sulla stazione spaziale “dopo il 2024”. Nelson, che si trovava a Ottawa per presentare la missione spaziale Artemis II con un astronauta canadese, ha sottolineato la storia della collaborazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica nello spazio durante la Guerra Fredda e ha detto che si aspetta che continui anche in mezzo alla guerra in Ucraina. “Siamo completamente in disaccordo con l’aggressione del Presidente Putin” che sta “massacrando la gente e invadendo un Paese sovrano autonomo“, ha dichiarato Nelson alla Reuters in un’intervista a Ottawa. Ma la collaborazione a bordo della ISS “continua in modo molto professionale tra astronauti e cosmonauti senza alcun intoppo. E mi aspetto che questo prosegua fino alla fine del decennio, quando la stazione spaziale sarà disorbitata“. La NASA ha stimato che inizierà a disorbitarla nel gennaio 2031. Lanciata nel 1998, la ISS è occupata ininterrottamente dal novembre 2000 nell’ambito di una partnership guidata da Stati Uniti e Russia che comprende anche Canada, Giappone e 11 Paesi europei. La stazione spaziale è nata in parte da un’iniziativa di politica estera per migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia dopo il crollo dell’Unione Sovietica e l’ostilità della Guerra Fredda che ha scatenato la corsa allo spazio tra Stati Uniti e Russia. L’accordo sulla ISS, che ha subito numerose tensioni nel corso degli anni, è stato uno degli ultimi legami di cooperazione civile quando l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha portato le relazioni tra Washington e Mosca ai minimi storici dopo la Guerra Fredda.