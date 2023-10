Putin fissa il 2027 come scadenza per la Stazione Spaziale Russa

Putin ha annunciato che la Russia punta a mettere in funzione il primo segmento della sua nuova stazione orbitale russa entro il 2027. La decisione di Mosca di estendere la partecipazione russa alla ISS fino al 2028 è stata descritta come una misura temporanea mentre la Russia si concentra sullo sviluppo della sua nuova stazione orbitale. Putin ha sottolineato l’importanza di sviluppare la stazione in tempo per evitare il ritardo nello sviluppo del volo spaziale con equipaggio. Questa nuova stazione dovrà integrare i progressi scientifici e tecnologici e avere il potenziale per affrontare i compiti futuri.

“Il programma lunare continuerà”, parola di Putin

In base a quanto riporta Reuters, Yuri Borisov, capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha appoggiato la posizione di Putin come mezzo per mantenere le capacità del Paese nel volo spaziale con equipaggio. “Se non iniziamo a lavorare su larga scala alla creazione di una stazione orbitale russa nel 2024, è molto probabile che perderemo la nostra capacità a causa del divario temporale. Intendo dire che la ISS non ci sarà più e la stazione russa non sarà pronta”. Nelle sue osservazioni, Putin ha anche detto di essere stato informato in modo esauriente sugli inconvenienti tecnici che hanno portato all’atterraggio di fortuna del velivolo Luna-25 in agosto sul polo sud della Luna. “Naturalmente lavoreremo su questo aspetto. Il programma lunare continuerà. Non ci sono piani per chiuderlo”, ha detto Putin. “Gli errori sono errori. È un peccato per tutti noi. Si tratta di esplorazione spaziale e tutti lo capiscono. È un’esperienza che possiamo usare in futuro”. Borisov ha detto che il prossimo lancio lunare potrebbe essere anticipato al 2026 dal 2027 come ora previsto.