Cooperazione allo sviluppo: approvato il programma 2023

La Giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera al programma annuale per la cooperazione allo sviluppo 2023, che prevede un budget di 2,2 milioni di euro. La maggior parte dei fondi saranno destinati a progetti proposti da organizzazioni altoatesine e non governative.

Ogni anno, queste organizzazioni possono richiedere il finanziamento provinciale entro la fine di gennaio. Nel rispetto del programma approvato, la Provincia sosterrà con 1,6 milioni di euro progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni e associazioni, destinati ai Paesi del Sud del mondo o a quelli inclusi nella lista del Comitato di assistenza allo sviluppo dell’OCSE. Ci sono anche progetti dedicati alla tutela delle minoranze culturali e linguistiche, che possono essere sostenuti anche per Paesi non appartenenti alla lista menzionata. I progetti finanziati dalla Provincia si concentrano su varie aree, tra cui istruzione, sicurezza alimentare, questioni sociali e sanitarie, approvvigionamento idrico, democrazia e sviluppo della società civile e protezione dell’ambiente.

Per quanto riguarda i progetti di sviluppo gestiti direttamente dalla Provincia, l’attenzione dell’anno in corso sarà principalmente rivolta alla continuazione di vari programmi già approvati negli anni precedenti. Un esempio è il programma transfrontaliero integrato per lo sviluppo regionale in Uganda e Tanzania, realizzato in collaborazione con le Regioni partner dell’Euregio, Tirolo e Trentino, con l’obiettivo di migliorare l’agricoltura e la sicurezza alimentare, tutelare l’ambiente e gli ecosistemi e migliorare la gestione dei rifiuti. In Armenia, invece, la Provincia sta attualmente implementando un progetto per ridurre le emissioni di anidride carbonica utilizzando fonti energetiche rinnovabili e aumentando l’efficienza energetica, in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e il cofinanziamento del Fondo verde per il clima. La Provincia dell’Alto Adige sta anche lavorando con Oxfam su un progetto incentrato sul cambiamento sociale e sulle opportunità di sviluppo per le comunità rurali palestinesi nella fase post-Corona, cofinanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo AICS.