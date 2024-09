La FDA ha approvato un nuovo farmaco per la schizofrenia: l'approccio è completamente diverso e sembra che abbia effetti collaterali molto meno debilitanti rispetto alle terapie precedenti.

La FDA ha recentemente approvato Cobenfy, un nuovo farmaco che potrebbe offrire una svolta nel trattamento della schizofrenia. Dopo decenni in cui i trattamenti si sono concentrati sui recettori della dopamina, Cobenfy adotta un approccio completamente diverso, agendo sui recettori colinergici del cervello, legati all’acetilcolina, un neurotrasmettitore coinvolto nella memoria e nell’attenzione.

Questo cambiamento potrebbe offrire sollievo dai sintomi senza i gravi effetti collaterali comunemente associati ai farmaci antipsicotici tradizionali, come aumento di peso e disturbi del movimento.

Nuove speranze per chi soffre di schizofrenia

La schizofrenia, che colpisce circa 24 milioni di persone in tutto il mondo, è una delle principali cause di disabilità a livello globale. I sintomi includono allucinazioni, pensieri intrusivi e paranoia, che possono compromettere gravemente la qualità della vita e le interazioni sociali. Per decenni, i farmaci antipsicotici hanno ridotto questi sintomi intervenendo sulla dopamina, ma con effetti collaterali spesso così debilitanti da indurre molti pazienti a interrompere il trattamento.

Cobenfy, prodotto da Bristol Myers Squibb, è stato testato in due studi clinici della durata di cinque settimane. I risultati hanno mostrato una significativa riduzione dei sintomi nei pazienti trattati rispetto a quelli che avevano ricevuto un placebo. Inoltre, solo il 6% dei pazienti ha interrotto il trattamento a causa degli effetti collaterali, una percentuale notevolmente inferiore rispetto ai farmaci tradizionali, dove si registra un abbandono del 20-30%.

Effetti collaterali meno debilitanti

Tra gli effetti collaterali di Cobenfy si segnalano principalmente disturbi gastrointestinali, come nausea e costipazione, oltre a un aumento della frequenza cardiaca. Tuttavia, rispetto ai trattamenti precedenti, Cobenfy non presenta le stesse avvertenze severe e non richiede un’etichetta di avvertimento FDA.

Questa nuova terapia potrebbe offrire un’importante alternativa per i pazienti, offrendo una speranza concreta di miglioramento dei sintomi senza gli effetti collaterali debilitanti dei farmaci tradizionali.