la NASA non riesce più a mantenere i suoi edifici che riversano in uno stato piuttosto obsoleto

La NASA, l’agenzia spaziale americana, sta affrontando una sfida sempre più pressante: il deterioramento delle sue infrastrutture. Secondo Erik Weiser, direttore della divisione delle strutture e degli immobili NASA, il budget destinato alla manutenzione e alla costruzione è gravemente sottofinanziato. Parlando il 17 agosto presso un panel delle National Academies, Weiser ha descritto la situazione come “in uno stato crescente di declino”. “Il maggior numero delle nostre strutture ha superato la loro vita utile”, ha sottolineato Weiser. Attualmente, l’83% delle strutture della NASA ha superato il loro periodo operativo originale. Secondo quanto riportato da ARS Technica, il divario nella manutenzione ammonta a $259 milioni all’anno secondo la stima più conservativa della NASA, o a oltre $600 milioni se la NASA adottasse le pratiche di manutenzione dell’industria commerciale. Questo problema è stato accentuato dal fatto che l’agenzia ha dovuto ritardare ben 78 progetti negli ultimi quattro anni, mettendo in pericolo la sicurezza delle strutture. Buona parte di questi progetti rimandati riguardano riparazioni di infrastrutture orizzontali, come la distribuzione elettrica, l’approvvigionamento idrico e i sistemi di scarico sanitario.

Weiser ha aggiunto che ogni centro NASA è profondamente consapevole dell’importanza delle proprie strutture per il raggiungimento dei successi. Pertanto, ogni volta che sorge un problema, si attiva un’imponente iniziativa per risolverlo e prevenire impatti negativi sulle missioni. Tuttavia, la priorità dei requisiti di manutenzione può essere sostenuta solo per un certo periodo. Di conseguenza, la NASA sta costantemente posticipando i progetti di anno in anno. Negli ultimi quattro anni, l’agenzia ha dovuto ritardare ben 78 progetti, aumentando ulteriormente i rischi legati alla manutenzione. Una buona parte di questi progetti rimandati riguarda riparazioni di infrastrutture orizzontali (come la distribuzione elettrica, l’approvvigionamento idrico e i sistemi di scarico sanitario) o persino ampie ristrutturazioni edilizie. Oltre ai rischi immediati, Weiser teme che l’indebolimento delle infrastrutture possa scoraggiare i giovani talenti dal lavorare presso la NASA. Sebbene l’agenzia sia ancora uno dei nomi più importanti del settore, sta gradualmente perdendo terreno nei confronti di aziende private come SpaceX, le cui strutture sono più recenti e moderne. “Se vogliamo ispirare la prossima generazione di lavoratori, abbiamo bisogno di strutture migliori”, ha affermato Weiser.

700 strutture da rimuovere

La NASA sta cercando attivamente soluzioni per alleggerire il peso della manutenzione. Un approccio coinvolge la demolizione delle strutture non più necessarie per le future missioni. L’agenzia ha individuato oltre 700 strutture da rimuovere, una mossa che dovrebbe comportare una riduzione di decine di milioni di dollari di spese di manutenzione. Tuttavia, la NASA non dispone delle risorse finanziarie per accelerare la demolizione di tutte queste strutture. Weiser stima che potrebbero essere necessari tra cinque e dieci anni per completare questo processo. Un’altra tattica adottata dalla NASA prevede il trasferimento delle strutture eccedenti a imprese commerciali e altre parti interessate. Finora, la NASA ha concesso in leasing il Pad 39A del Kennedy Space Center a SpaceX e ha ceduto la propria ex pista per lo shuttle allo Space Florida, una collaborazione volta ad attirare aziende aerospaziali nella regione. Questa strategia sposta efficacemente la responsabilità dei costi di manutenzione su altre entità.