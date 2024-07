Netflix ci ha abituati a numerose sorprese, ma questa volta ha davvero superato ogni aspettativa con l’adattamento del popolare gioco di carte “Exploding Kittens”. Ideato dal fumettista Matthew Inman, il gioco si è trasformato in una serie animata di nove episodi che, nonostante qualche difetto, riesce a mantenere alto l’interesse grazie alla sua stravaganza. Hollywood sembra non stancarsi mai di adattare qualsiasi cosa in film o serie, dai giochi da tavolo come “Clue” e “Candyland” fino a titoli improbabili come “Battleship”. In questo contesto, l’adattamento di “Exploding Kittens” potrebbe sembrare un’idea assurda, eppure Netflix è riuscita nell’impresa e vi diciamo come nella nostra recensione.

Oggigiorno, puoi trasformare quasi qualsiasi cosa (un articolo, un podcast o un gioco da tavolo) in un film o una serie TV se hai il budget e le persone giuste per realizzarlo, anche un semplice gioco di carte che ha trovato un sostegno travolgente su Kickstarter quasi un decennio fa. E perché no, quando hai Netflix a finanziare l’intera produzione? Soprattutto se possono coinvolgere talenti affermati come Greg Daniels e Mike Judge (il duo dietro la classica serie animata “King of the Hill”) come produttori esecutivi insieme al fondatore del gioco Matthew Inman.

Chiunque abbia giocato a “Exploding Kittens” sa che il gioco è estremamente semplice: i giocatori pescano carte finché uno di loro non trova un “gattino esplosivo” e perde. Con una premessa così essenziale, l’adattamento sembrava una sfida impossibile. Tuttavia, la serie prende ispirazione più dai fumetti de “The Oatmeal” di Inman che dal gioco stesso, ed è proprio questo a renderla vincente. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Una Trama Divertente e Stravagante

La storia della serie è tanto folle quanto divertente. Dio, interpretato da Tom Ellis, viene mandato sulla Terra in forma di gatto parlante – Godcat – per riconnettersi con l’umanità e aiutare una famiglia in crisi. La famiglia Higgins è composta da Travis (Kenny Yates), un ragazzo che cerca la fama su internet, Greta (Ally Maki), una figlia brillante ma emotivamente distante, e i genitori Abbie (Suzy Nakamura) e Marv (Mark Proksch), ormai stanchi della loro vita monotona.

Ma la missione di Godcat non è solo aiutare la famiglia; deve anche affrontare Devilcat, l’Anticristo felino, interpretato da Sasheer Zamata, il cui scopo è portare caos e distruzione. La trama si sviluppa su due fronti: la riunione della famiglia e la lotta tra bene e male tra Godcat e Devilcat. Dio ha agito in modo piuttosto irresponsabile ultimamente—incendiando accidentalmente la parte ovest del Paradiso e uccidendo tutti i loro unicorni—così il consiglio del Paradiso decide che ha bisogno di riabilitazione.

Lo mandano sulla Terra per rispondere alla preghiera della famiglia Higgins di salvare la loro famiglia. E anche se può mantenere la maggior parte dei suoi poteri ultraterreni, dovrà connettersi con gli umani come un gatto parlante—o, come preferisce chiamarsi, Godcat. Nel frattempo, all’Inferno, la figlia allegra di Satana, Beelzebub (Sasheer Zamata), non sta facendo molto bene il suo lavoro. Le sue punizioni per l’umanità sono “troppo gentili” (internet lento, Pepsi al gusto di rafano, ecc.), così il consiglio di amministrazione sceglie di mandare anche lei sulla Terra come un gatto (Devilcat)—rubando l’idea ai loro rivali—per migliorare il suo “gioco malvagio”.

Un’Animazione Unica e Coinvolgente

L’animazione della serie è un altro dei suoi punti forti. Lo stile distintivo di Inman viene splendidamente tradotto sullo schermo: personaggi umani con torsioni esagerate e gambe sottili, un mondo colorato e straordinariamente violento. Anche quando la trama sembra perdersi, l’estetica e l’umorismo della serie tengono alta l’attenzione dello spettatore.

Uno degli aspetti più interessanti, ma anche problematici, della serie è il suo equilibrio caotico tra le diverse trame. Da un lato, abbiamo la storia di Godcat che cerca di riunire la famiglia Higgins, e dall’altro, la sua battaglia con Devilcat. Questa dualità a volte rende difficile seguire il filo della narrazione, ma contribuisce anche a creare momenti comici memorabili e situazioni surreali.

Nonostante qualche difficoltà nel trovare una direzione chiara, “Exploding Kittens” riesce a divertire con il suo umorismo irriverente e le sue situazioni stravaganti. La serie mantiene lo spirito dei fumetti di The Oatmeal, offrendo una visione unica e originale nel panorama delle serie animate. Data questa premessa folle e il suo potenziale, ci si aspetterebbe che “Exploding Kittens” vada fuori di testa con ogni sorta di idee pazze, battute malate e gag inaspettate. E in una certa misura, la serie fa proprio questo.

Similmente ai favoriti del genere come “I Simpson” o “I Griffin”, lo show di Inman e Shane Kosakowski corre attraverso una miriade di sottotrame casuali, dando a ciascuno di questi personaggi qualcosa di ridicolo da fare (individualmente o in coppia) in quasi ogni episodio. È una formula che ha funzionato bene nelle commedie animate nel corso degli anni, ma è proprio per questo che diventa obsoleta troppo presto.

Una volta che la freschezza del concetto svanisce dopo i primi episodi, la mancanza di una trama centrale coerente diventa palpabile. Non fraintendetemi, gli sceneggiatori inseriscono molte battute argute con la giusta quantità di riferimenti alla cultura pop—punzecchiando stelle come Timothée Chalamet o Steven Spielberg—insieme a qualche scherzo creativo e divertente basato sui gatti. Tuttavia, dal punto di vista della storia e dei personaggi, “Exploding Kittens” non offre nulla di straordinario. È guardabile e abbastanza decente, ma non riesce mai a distinguersi in modo significativo.

Una ragione di ciò è che gli Higgins sono solo iterazioni leggermente diverse dello stesso tipo di personaggi animati sopra le righe che abbiamo visto in molte altre serie. Sono simpatici nei loro modi buffi ma lontani dall’essere amabili e memorabili come idioti del calibro di Homer Simpson o Peter Griffin. Non importa quanto siano folli le loro azioni, non riescono davvero a sorprendere, e risulta difficile innamorarsi delle loro idiosincrasie e della loro stupidità intrinseca perché sembrano troppo generici.

D’altra parte, i due gatti pazzi sono il pane e il burro della serie, e in qualche modo riescono a offrire ciò che ci si aspetta da loro. Dato che Dio è fondamentalmente un uomo-bambino con un accento raffinato e Beelzebub è una ventenne insicura con una vivace personalità, formano un duo frenetico. I migliori momenti derivano dalle loro schermaglie verbali e dalle loro avventure folli, spesso coinvolgendo battute a bassa voce ma argute come “più ti avvicini all’inferno, peggiore è il Wi-Fi” e molte battute che prendono di mira il lato stupido e atroce dell’umanità. Inoltre, grazie al loro rapporto naturale, i due cominciano a sviluppare sentimenti l’uno per l’altra, che negano con veemenza il più possibile.

La loro coppia è ciò che ha fatto crescere la serie una volta terminati tutti i nove episodi, nonostante la mia sensazione iniziale che alla serie manchi qualcosa di essenziale per impressionare veramente. Ma ho anche capito che dove “Exploding Kittens” eccelle davvero è nei piccoli tocchi, come “Chasing Cars” di Snow Patrol che suona a una festa all’Inferno, Dio che crea la lingua francese come scherzo stupido, o una delle punizioni dell’Inferno che è “entrare in un concerto degli Imagine Dragons”. Non direi che questi dettagli compensano tutti i punti in cui lo show fallisce, ma ho sicuramente apprezzato quanto spesso mi hanno strappato un sorriso.

Nel complesso, avrei voluto che gli sceneggiatori avessero inventato una trama generale più eccitante e avessero osato spingere ulteriormente i confini di particolari argomenti, ma non posso dire di essermi trovato male con questi gattini. Non c’è nulla di rivoluzionario qui, ma se sei specificamente attratto da questo tipo di umorismo e animazione minimalista, “Exploding Kittens” potrebbe essere l’ultimo programma a darti qualcosa di cui ridere. E dopo aver visto questo, mi cimenterei sicuramente in qualche partita con il materiale originale—sono sicuro che sia molto divertente, anche quello.