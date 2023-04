Christopher Robin: in sviluppo una serie TV vietata ai minori

Dopo l’uscita del lungometraggio Winnie the Pooh: Blood and Honey è stato messo in sviluppo un altro progetto ambientato in questo universo narrativo, e dai risvolti grotteschi: stiamo parlando della serie TV vietata ai minori su Christopher Robin.

A portare avanti il progetto saranno Boat Rocker Studios e Bay Mills Studios. Christopher Robin sarà un misto tra live-action ed animazione, con una classificazione vietata ai minori. Secondo la descrizione:

Christopher Robin è una persona delusa che vive una crisi di mezza età a New York. Robin affronterà questo difficile momento assieme al supporto di alcuni animali fantastici piuttosto strani, che si trovano in un portale vicino alla struttura in cui vive, chiamata i Cento Acri.

Conrad Vernon (Sausage Party) dirigerà l’episodio pilota e farà da produttore esecutivo. Charlie Kesslering (Foreign Relations, Most Likely To) scriverà la sceneggiatura di “Christopher Robin” e farà da produttore esecutivo. Nick Nantell sarà il produttore per la Boat Rocker, assieme a Shamier Anderson ed a Stephan James per Bay Mills. Holly Hubsher farà da supervisore per Bay Mills.