The Conjuring: in sviluppo una serie TV sul franchise horror

Ecco tutti i dettagli sullo sviluppo della serie TV legata al franchise di The Conjuring, con Peter Safran e James Wan coinvolti.

Dopo che sono stati rivelati diversi progetti dalla piattaforma MAX, nella notte è arrivata anche un’altra novità che verrà proposta prossimamente: stiamo parlando di una serie TV ambientata nell’universo narrativo di The Conjuring.

La notizia sul progetto arriva due anni dopo che è uscito nelle sale cinematografiche il film The Conjuring: per Ordine del Diavolo. Peter Safran (che è già CEO dei DC Studios), farà da produttore esecutivo del progetto. James Wan, il regista dei primi due film nonché produttore di otto capitoli del fanchise, dovrebbe fare da produttore esecutivo. Non sono stati rivelati altri nomi riguardo alla regia ed alla sceneggiatura della serie TV.

Warner Bros. Television sarà la casa di produzione dietro al telefilm su The Conjuring, con la The Safran Co. ed alla Atomic Monster.

Ricordiamo che, nel frattempo, è in sviluppo anche il quarto capitolo della saga cinematografica. A scrivere la sceneggiatura di The Conjuring 4 sarà chiamato David Leslie Johnson-McGoldrick, autore che ha già sceneggiato il secondo ed il terzo capitolo della saga. La produzione è affidata a James Wan e Peter Safran.