Suits: in sviluppo una nuova serie TV

Dopo il successo riscosso dalla presenza su Netflix della serie TV Suits, NBCUniversal ha deciso di mettere in sviluppo una nuova produzione proprio sullo show legal drama.

Secondo quanto riferito, la nuova serie su Suits non sarà un reboot o un sequel rispetto al telefilm originale, né sarà uno spin-off. Secondo Deadline, il nuovo show sarà una una storia ambientata nello stesso universo narrativo, e proporrà nuovi personaggi.

Negli Stati Uniti le otto stagioni di Suits presenti su Netflix, e le nove totale mandate in streaming su Peacock, hanno sancito un successo enorme ed inaspettato. Suits è divenuto una delle serie TV più viste di sempre sulle piattaforme.

Per questo motivo NBC Universal avrebbe preso contatto con il creatore di Suits, Aaron Korsh, per realizzare un nuovo progetto dedicato. Non sono state diffuse ulteriori notizie a riguardo.

Negli Stati Uniti la serie Suits è andata in onda originariamente USA Network. Suits ha avuto anche uno spin-off, dal titolo Pearson, che è però durato una sola stagione.