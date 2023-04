Diablo 4: ecco quante ore servono per raggiungere il livello massimo

In Diablo 4 per raggiungere il livello massimo ci vorranno più di 150 ore. A rivelarlo è stato l’associate director Joseph Piepiora con un tweet. Se siete fan della serie, di certo saprete che l’esperienza di Diablo non si esaurisce con la sola campagna principale, anzi: il vero divertimento inizia proprio con la progressione verso il level cap e l’endgame.

Reaching level 100 will take 150+ hours for the average player experience. — Joseph Piepiora (@JPiepiora) April 23, 2023

Ebbene, Pepiora, rispondendo ad un utente che chiedeva chiarimenti in merito a quanto tempo sarà necessario per raggiungere il livello 100, ha rivelato che ci vorrà più di un centinaio di ore.

Raggiungere il livello 100 richiederà più di 150 ore per il giocatore medio”, ha detto nello specifico Piepiora.

Ovviamente parliamo pur sempre di una stima, quindi il tempo necessario per arrivare al level cap potrebbe aumentare o diminuire a seconda di come affronterete l’avventura. Inoltre, Piepiora ha sottolineato che ci vorranno 150 ore per un “giocatore medio“. Ciò vuol dire che i più esperti potrebbero impiegare meno tempo per raggiungere l’obiettivo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potrete provare il gioco ancora una volta prima del lancio grazie all’arrivo della nuova beta Server Slam, che si svolgerà a maggio. Si tratta dell’ultima occasione per provare il gioco prima del lancio con tutte le modifiche alle classi e le migliorie finali apportate dal team.

Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.