Diablo 4: nuova beta Server Slam per PC, PlayStation ed Xbox annunciata da Blizzard

In occasione della presentazione estesa di Diablo 4, Blizzard ha annunciato l'arrivo della nuova beta per il gioco. Ecco data e orari.

Blizzard ha annunciato l’arrivo di una nuova beta di Diablo 4, intitolata “Server Slam”. Si terrà dal 12 al 14 maggio 2023 e, come suggerisce il nome stesso, questo nuovo test è staro pensato per stressare i server dell’attesissimo titolo prima del lancio del gioco completo.

Andando più nello specifico, l’orario di inizio della beta di Diablo 4 è fissato per le 21:00 (CEST) del 12 maggio. La fine è sempre fissata per le 21:00, ora italiana. Blizzard, inoltre, comunica che se avete partecipato alla beta precedente, non potrete usare i personaggi già creati né si potranno trasferire nel gioco completo i progressi ottenuti.

Si tratta dell’ultima occasione per provare il gioco prima del lancio con tutte le modifiche alle classi e le migliorie finali apportate dal team. I cambiamenti principali riguardano la classe del Negromante: i suoi minion avranno meno vita e i cadaveri faranno meno danno. Il barbaro, invece, è stato potenziato, con un -10% di danno subito e altre modifiche.

I dungeon ora includono obiettivi che potranno essere completati più facilmente e i personaggi stavolta non potranno superare il livello 20. Di conseguenza, lo scontro con il World Boss, Ashava, sarà ancora più complesso rispetto a quello affrontato alle scorse settimane.

La beta Server Slam di Diablo 4 sarà aperta a tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation e Xbox.