Diablo 4: presentati i contenuti dell’End Game

Come si suol dire, “la fine è solo l’inizio” e sembra che per Diablo 4 sarà particolarmente vero, perlomeno stando a quanto ci viene promesso dagli sviluppatori del gioco, che hanno implementato parecchie sfide inedite da affrontare una volta finita la campagna principale. Ecco il video ufficiale pubblicato in merito e gli highlight delle rivelazioni salienti che svelano come sfruttare l’end game per continuare a far crescere il proprio personaggio una volta completata la missione principale. Scopriamo tutti i dettagli insieme al direttore di gioco associato Joseph Piepiora, al direttore di gioco Joe Shely, alla produttrice di gioco capo Kayleigh Calder e alla produttrice di gioco Ash Sweetring mentre presentano questi aspetti di Diablo IV: spedizioni principali e da Incubo, Tabelloni dell’Eccellenza e Codex del potere, esperienze sparse nel mondo di gioco e Campi dell’Odio.

Dopo aver finito la storia principale, sarà possibile mettersi alla prova con Livelli del Mondo più difficili, completando le Spedizioni principali. Più sarà alto il Livello del Mondo, più oggetti e vantaggi si potranno ottenere.

Il sistema d’Eccellenza contiene ancora più opportunità per creare una configurazione perfetta e davvero unica per i propri personaggi, che vadano oltre il loro Albero Abilità iniziale. Sarà possibile scegliere quali benefici e glifi sbloccare in base al proprio stile di gioco.

Si potrà arricchire il Codex del potere, trovando aspetti nascosti nelle spedizioni. In questo modo si potranno trasformare gli oggetti trovati in oggetti leggendari ancora più potenti.

A Sanctuarium ci sono più di 120 spedizioni, e ognuna può diventare una Spedizione da Incubo. Sarà possibile usare i Sigilli dell’Incubo per attivare la versione Incubo delle spedizioni e aggiungere obiettivi e sfide più difficili da completare.

Chi ha completato la storia principale, in giro per Sanctuarium si imbatterà in mostri ancora più potenti: sconfiggendoli nelle zone della Marea infernale si potranno ottenere frammenti da utilizzare per acquistare grandi ricompense dai forzieri.

Raggiungendo l’Albero dei Sussurri si otteneranno i Sussurri dei Morti. Dopo ogni incarico completato, si potrà tornare all’albero per ricevere una grande cassa di ricompense.

Per chi vuole mettersi alla prova contro altri personaggi, inoltre, sono stati creati i Campi dell’Odio. In questa zona PvP, sarà possibile scegliere di combattere contro altri personaggi o di completare dei compiti per raccogliere frammenti da purificare in città. Se si riuscirà a purificare i frammenti si otterranno grandi ricompense, ma mentre ci si trova nei Campi dell’Odio si potrebbero subire gli attacchi di chi vuole uno scontro PvP.

Infine, gli sviluppatori fanno presente che in quanto servizio sempre online, Diablo IV continuerà a essere aggiornato per molto tempo dopo il lancio, e quindi nuove sfide verranno aggiunte costantemente. Ricordiamo che l’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti riprenderà ad infuriare dal 6 giugno, data d’uscita del videogioco: il caos più totale minaccia di consumare Sanctuarium! Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e un bottino leggendario, questo vasto mondo aperto promette avventura e devastazione.

