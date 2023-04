Elden Ring: Shadow of the Erdtree è in sviluppo da almeno un anno

Il DLC Elden Ring: Shadow of Erdtree è in sviluppo da almeno un anno. O almeno questo è ciò che rivela il profilo Linkedin di Kenneth Chan di FromSoftware. Nello specifico, la pagina che è appena stata aggiornata afferma che Chan sta lavorando a Shadow of Erdtree in qualità di lead game designer e designer manager sin da aprile 2022. Ciò significa che il contenuto è in lavorazione minimo da un anno.

A new LinkedIn post appears to show that Elden Ring DLC has been in development since at least April 2022.

Indicating over a year of development for Shadow of the Erdtree so far.

This is updated from a section that said "unannounced project" back in March.

VERY Interesting… pic.twitter.com/9XWQ1r3r9g — Ziostorm (@Ziostorm1) April 25, 2023

É importante notare, inoltre, che sul profilo di Chan non viene più menzionato il progetto misterioso non ancora stato annunciato. Che si tratti proprio del DLC? Secondo quanto riportato ad oggi sul profilo, Shadow of Erdtree sarebbe in lavorazione da aprile 2022, mentre se ricordate il misterioso progetto è in sviluppo invece da gennaio 2022. Le date sono differenti così come il ruolo di Chan nella produzione, segno che si tratta di due progetti differenti o che Shadow of the Erdtree è in lavorazione sin da gennaio e non da aprile come indicato ora e che nel mentre siano stati fatti dei cambiamenti all’interno del team. Quel che è certo però è che l’espansione è in lavorazione almeno da un anno.

Ricordiamo che Elden Ring: Shadow of Erdtree è stata annunciata con un tweet a fine febbraio. Al momento non abbiamo molte informazioni su questa corposa espansione. L’unico indizio che abbiamo riguardo i contenuti del DLC è un artwork che mostra un personaggio dalla chioma dorata in sella a un cavallo, circondato da quelle che sembrerebbero delle tombe fantasma. Stando a quanto rivelato da un noto dataminer, Shadow of Erdtree dovrebbe essere un DLC di dimensioni colossali, con una nuova area esplorabile, nemici, boss, armi e PNG da incontrare durante il viaggio.

Elden Ring: Shadow of Erdtree arriverà nei prossimi mesi su PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One e PC.

