FromSoftware, oltre Elden Ring e Armored Core: lo studio lavora ad un gioco non ancora annunciato

FromSoftware sarebbe già al lavoro su un nuovo progetto, oltre ai già annunciati Armored Core VI: Fires of Rubicon ed Elden Ring: Shadow of the Erdtree. La conferma arriva dal profilo Linkedin di Kennet Chan.

Chan ricopre attualmente il ruolo producer e co-director di Armored Core 6 ed è inoltre anche project manager di Elden Ring. Come rivelato da Idle Sloth, tra le sue esperienze lavorative figura però anche un misterioso “progetto non annunciato in produzione da gennaio 2022“. Difficile dirsi di cosa si tratti: è improbabile che si tratti di un secondo DLC di Elden Ring e quindi il pensiero va ad un possibile sequel o ancora ad una nuova IP.

(FYI) According to Kenneth Chan's LinkedIn profile, From Software has been working on an unannounced project since January 2022 Source:https://t.co/mXAwQenXTB https://t.co/VaRsqxbHdM — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) March 19, 2023

Da anni i fan chiedono a gran voce un sequel di Bloodborne, ma al momento non vi sono elementi che ci portano a sperare che sia proprio questo il misterioso titolo in sviluppo. Tra l’altro, di recente, il noto insider e giornalista Jeff Grubb ha affermato che sarebbe improbabile assistere all’arrivo di un Bloodborne 2. Considerando gli impegni che il team deve ancora affrontare, sarebbe difficile un coinvolgimento diretto in un progetto di spessore legato a Bloodborne, almeno nell’immediato futuro.

Prima di lasciravi, vi ricordiamo che entro la fine del 2023 dovrebbero arrivare Armored Core VI: Fires of Rubicon e la gigantesca espansione a pagamento Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Le datew di uscita del gioco e dell’espansione, però, non sono state ancora rivelate.