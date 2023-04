The Legend of Vox Machina: l’edizione in vinile della colonna sonora è ora disponibile su Amazon

L'edizione in vinile della colonna sonora di The Legend of Vox Machina è ora disponibile su Amazon. Vediamo il prezzo.

L’edizione in vinile della colonna sonora della serie animata The Legend of Vox Machina è ora disponibile su Amazon. Questa speciale edizione comprende due splendidi LP con copertina apribile a colori. Il prezzo è di 42,10€. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

La confezione comprende i due vinili finemente decorati, la copertina apribile a colori, gli inserti e le note di copertina. I vinili includono in totale 48 tracce, inclusa la versione estesa di Pull My Beads Of Love e Dragons. Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, che The Legend of Vox Machina è la serie animata basata sulla prima campagna di Critical Role, la webserie a tema Dungeons & Dragons. La storia della serie TV, in parte realizzata grazie a una campagna Kickstarter, segue le gesta e le disavventure di un gruppo di mercenari ritrovatosi quasi per caso nel ruolo di eroi.

