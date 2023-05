La regina Carlotta: dietro le quinte della colonna sonora della serie

Nel nuovo video rilasciato oggi da Netflix possiamo osservare come Alicia Keys e un’orchestra di ben 74 elementi da tutto il mondo – e composta interamente da donne di colore! – hanno reinterpretato il leggendario brano “If I Ain’t Got You” per La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, lo spin-off ora disponibile su Netflix. Vi ricordiamo che sono disponibili, in digitale, i due album contenenti la colonna sonora originale e le cover di “La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton”, la nuova serie (in cui l’elemento musicale è importantissimo) di Netflix e Shondaland e ultimo capitolo dell’universo “Bridgerton” firmata dalla creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva Shonda Rhimes.

“Queen Charlotte: A Bridgerton Story” (Soundtrack from the Netflix Series) contiene la colonna sonora originale firmata dal compositore Kris Bowers (https://queencharlotte.lnk.to/score), che torna nel mondo di Bridgerton dopo aver composto le musiche sia per la prima che la seconda stagione della serie. Creando un sound classico ma allo stesso tempo contemporaneo e rappresentativo della serie, Bowers continua ad ampliare i confini sonori di “Queen Charlotte”, offrendo ancora una volta una nuova raccolta di musica che si addice alla trama, ai temi e ai personaggi del prequel.

“Queen Charlotte: A Bridgerton Story” (Covers from the Netflix Series), invece, include una nuova rivisitazione di “If I Ain’t Got You” dell’artista quindici volte vincitrice del GRAMMY Award e superstar mondiale ALICIA KEYS. “If I Ain’t Got You” (Orchestral Version) di Alicia Keys con Queen Charlotte’s Global Orchestra è stata registrata insieme a un’orchestra di 74 elementi, composta interamente da donne di colore. Il videoclip del brano sarà presto disponibile sul canale YouTube di Netflix.

L’album, che contiene anche 6 cover strumentali di alcuni classici del pop moderno, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download ed entro la fine dell’anno sarà disponibile anche in versione vinile, già disponibile in pre-order (https://smi.lnk.to/QueenCharlotte).

Questa è la tracklist di “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” (Soundtrack from the Netflix Series): “Main Title”, “Arranging Marriage”, “Princess Royal Is Dead”, “I’m Just George”, “Rest Of Our Lives Together”, “Kiss And Tell”, “Observatory Kiss”, “Who You Are”, “I Am Venus”, “Meet Dr. Monro”, “George Charlotte”, “Montage”, “Almost Kiss”, “Almost Break Down”, “Come Back To Me”, “I Love You Charlotte”, “He’s Not Fine”, “Together We Are Whole” e “Thank You”.

Questa invece la tracklist di “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” (Covers from the Netflix Series): “A Feeling I’ve Never Been – Kris Bowers”, “Halo” (cover di Beyoncé – Brian Chan & Caleb Chan), “If I Ain’t Got You” (cover di Alicia Keys – Vitamin String Quartet), “Déjà vu” (cover di Beyoncé – Audiostation), “Run the World” (cover di Beyoncé – Brian Chan & Caleb Chan), “Nobody Gets Me (cover di SZA Cover – Brian Chan & Caleb Chan), “I Will Alwayss Love You” (cover di Whitney Houston Cover – Vitamin String Quartet) e “If I Ain’t Got You (Orchestral Version)” di Alicia Keys feat. Queen Charlotte’s Global Orchestra.

Incentrato sull’ascesa alla ribalta e al potere della regina Charlotte, “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” racconta come il matrimonio della giovane regina con re George abbia dato vita a una grande storia d’amore ma anche a un cambiamento sociale, creando il mondo del Ton ereditato dai personaggi di “Bridgerton”.

Leggi anche: