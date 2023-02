Avete mai giocato a D&D? Proprio come fanno i protagonisti di Stranger Things, ovvero con la stessa passione? Ecco, alcuni di voi, avranno imparato molto velocemente giocando a una delle loro prime campagne di Dungeons & Dragons che il loro personaggio non sarebbe sempre stato il personaggio principale. Per la maggior parte, eravate più che felici di svolgere un ruolo di supporto nelle storie di altre persone. Ma avrete anche imparato molto rapidamente che affinché tutto si connetta, affinché la storia sia il più coinvolgente possibile, un buon DM troverà un modo per dare a tutti il proprio momento da “personaggio principale”, mentre avanza anche lungo la trama generale.

Questo non è facile da fare nella vita reale, quando stai cercando di convincere un gruppo di persone a giocare quando hanno orari diversi e vivono in fusi orari diversi. Ma non è nemmeno facile in televisione, quando devi semplificare le sessioni di gioco che durano ore in episodi di mezz’ora. Ma La leggenda di Vox Machina 2, la serie animata basata su una serie web di gioco reale Critical Role, riesce a destreggiarsi tra un cast di sette personaggi e i loro viaggi e dinamiche individuali mentre si costruisce fino a un epico scontro finale.

È una meravigliosa sintesi di ciò che rende così attraenti sia gli show tv fantasy animati che Dungeons & Dragons.

Non c’è mai stato una serie come The Legend of Vox Machina. Il cartone animato fantasy per adulti adatta la prima campagna di Dungeons and Dragons della serie web Critical Role, che segue una banda di mercenari disfunzionali noti come Vox Machina. Il nome è latino per “macchina vocale”, un riferimento ai lavori del cast di Critical Role come doppiatori.

La seconda stagione di The Legend of Vox Machina riprende esattamente da dove si era interrotta la prima, in particolare proprio quando un gruppo di potenti draghi scende sulla capitale Emon. Il nostro frammentario gruppo di mercenari – che, come riepilogo, include il fiducioso ranger mezzelfo Vex’ahlia (Laura Bailey) e suo fratello gemello, il sarcastico ladro Vax’ildan (Liam O’Brien); il coraggioso mezzelfo druido Keyelth (Marisha Ray); il bardo gnomo arrapato Scanlan (Sam Riegel), il barbaro goliath ottuso ma dal cuore grande Grog (Travis Willingham); il minaccioso pistolero umano Percy (Taliesin Jaffe); e il compassionevole gnomo chierico Pike (Ashley Johnson) – riesce a sfuggire all’attacco.

Per impedire ai draghi di conquistare il mondo, Vox Machina ha bisogno di raccogliere alcuni antichi artefatti, che potrebbero essere abbastanza forti da sconfiggere i nuovi scagliosi signori. Per farlo, intraprendono una ricerca attraverso la terra di Tal’Dorei alla scoperta di antichi templi, città fortificate, regni nascosti e oltre.

La configurazione stessa di questa stagione – in cui i personaggi vanno da un luogo all’altro alla ricerca di oggetti diversi – sembra già più in linea con le radici di Dungeons & Dragons rispetto alla prima stagione, che si concentrava più specificamente su un luogo. Mentre c’erano molti D&D-ismi nella prima stagione, sembrava più uno spettacolo animato fantasy standard, che lo rendeva più accessibile ai nuovi spettatori.

Questa volta, è più facile vedere i fili di D&D tirare le trame, specialmente con il modo in cui ogni episodio si sposta in nuove località e si accumula in diversi incontri.

E’ bene sottolineare che questa non è una brutta cosa. Il modo in cui The Legend of Vox Machina riesce a sintetizzare tutti questi archi di personaggi separati, missioni di recupero e parti in movimento è incredibilmente impressionante. Il cuore della serie torna sempre ai personaggi, che questi doppiatori interpretano da molto tempo. Sono tutti arricchiti e anche i personaggi esteriormente più odiosi hanno pienamente realizzato le profondità nascoste. E in questa stagione quasi tutti hanno un grande momento da personaggio principale intrecciato nella trama più grande.

Il significato di vincere e perdere

Altri film e programmi TV sono stati ispirati dai giochi di ruolo da tavolo del passato: Harmonquest combinava il gameplay dal vivo di Pathfinder con interpretazioni animate di scene di gioco, e The Last Witch Hunter del 2015 era basato sul personaggio Dungeons and Dragons di Vin Diesel. Tuttavia, The Legend of Vox Machina è il primo show tv a utilizzare un’intera campagna come materiale di partenza. Nonostante si fosse diretto in un territorio di adattamento inesplorato, il team di The Legend of Vox Machina ha scoperto che attingere da Dungeons and Dragons, e da questa campagna in particolare, aveva vantaggi unici.

I giochi di ruolo da tavolo sono fondamentalmente stanze degli scrittori in tempo reale. Tutti e otto i fondatori e membri del cast di Critical Role, incluso Ray, sono produttori esecutivi dello show: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Sam Riegel e Travis Willingham. Mashable ha parlato con ognuno di loro tramite Zoom, così come con lo showrunner e produttore esecutivo Brandon Auman.

È l’apice della narrazione collaborativa. Non si può pensare a nessun altro mezzo che ti permetta davvero di costruire una storia con tutti gli altri come fanno i giochi di ruolo da tavolo.

Quindi, naturalmente, quando stai costruendo organicamente questa storia basata sull’impulso e sulla scelta, e incarnando e conoscendo davvero questi personaggi , avrai un sacco di materiale originale da cui attingere.

Ci sono molti elementi della storia mutevoli, che scivolano in modo che un personaggio possa essere al centro della narrazione per un dato episodio o due. Invece del focus semplificato della prima stagione, diventa più un mosaico. E come un mosaico, funziona meglio quando tutti i pezzi sono bloccati al loro posto – e nel caso di questa metafora, ciò significa quando i personaggi interagiscono.

Le loro dinamiche sono una gioia da guardare, con ogni conversazione sincera, aspro disaccordo e battuta volgare.

E sì, ci sono un sacco di battute volgari. Ma invece di usare battute per assecondare e suscitare una risatina obbligatoria nel bel mezzo di argomenti più seri, The Legend of Vox Machina fa l’opposto. Lo show tv ha stabilito un tono rozzo e osceno fin dal primo episodio della primissima stagione, presentando i personaggi come un mucchio di teste calde – e poi ha lentamente rimosso quegli strati e rivelato le loro insicurezze, legami e vere motivazioni.

Certo, le gag potrebbero essere scoraggianti se vuoi un’avventura fantasy davvero seria, ma poi di nuovo, la serie non finge mai di essere troppo intellettuale per lo scherzo ben fatto di tanto in tanto. Quando Scanlan evoca un luminoso paio di natiche rosa per attutire la caduta della festa, vale sicuramente la pena riderci su.

Un dado per il vostro divertimento

Il genere fantasy sembra semplicemente migliore nell’animazione. I poteri fantastici e le scene di combattimento sembrano più fantastici, gli sfondi spettacolari sembrano più meravigliosi e il design dei personaggi sembra più bello. The Fey Realm, dove Vax, Vex, Percy e Keyleth si ritrovano bloccati per alcuni episodi, è particolarmente bello.

È un peccato che l’azione dal vivo sia ancora l’impostazione predefinita per gli show di genere incentrati sugli adulti americani, perché la magia elementale di Keyleth, i poteri curativi luminosi di Pike e le evocazioni bardiche rosa e viola di Scanlan sono davvero una testimonianza del motivo per cui dovremmo vedere più di queste serie in animazione.

La seconda stagione di The Legend of Vox Machina ha molto che potrebbe essere considerato negativo. C’è un sacco di lore basato su anni e anni di sessioni di gioco che durano ore, il che è decisamente intimidatorio per i neofiti. L’enorme quantità di battute crude e oscene potrebbe essere una mancanza per alcuni. E il già vasto elenco di personaggi continua a diventare sempre più grande. Ma per coloro per cui fa “clic”, c’è così tanto cuore e divertimento nella grandiosa avventura che diventa più di un semplice spettacolo fantasy epico e si trasforma in qualcosa di veramente speciale.

Nel caso di The Legend of Vox Machina, quel materiale originale è costituito da 115 episodi di Critical Role, più le precedenti avventure di Vox Machina avvenute prima che il cast iniziasse a trasmettere in streaming le loro sessioni.

Anche all’inizio della campagna, il cast di Critical Role si chiedeva come le loro avventure si sarebbero tradotte sullo schermo, specialmente in un mezzo che tutti amavano e con cui avevano familiarità come doppiatori.

Il genere fantasy si presta bene all’animazione. Puoi rompere molti limiti su cui le cose davanti alla telecamera ti tengono a bada. I sogni di Critical Role sono diventati realtà a partire dal 2019, quando hanno lanciato una campagna Kickstarter per creare uno speciale animato. L’obiettivo originale era di $ 750.000. I fan di Critical Role (aka Critters) hanno finanziato l’intero speciale in meno di un’ora, poi hanno continuato a battere i record di Kickstarter fino a quando non hanno raccolto oltre $ 11 milioni durante i 45 giorni della campagna. Amazon ha notato la cosa e ha ordinato due stagioni dello spettacolo di 12 episodi.

Con più spazio per raccontare la storia di Vox Machina, i produttori e gli sceneggiatori dello show dovevano ancora affrontare l’arduo compito di condensare centinaia di ore di gameplay improvvisato in 24 episodi di mezz’ora di sceneggiature televisive.

La Leggenda di Vox Machina è disponibile su Prime Video.