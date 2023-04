Fortnite Capitolo 4: il tema della Stagione 3 è stato scoperto dai dataminer?

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4 è disponibile da solo poche settimane, ma a quanto pare Epic Games sta già pensando al lancio della Stagione 3. Secondo a quanto riportato dal dataminer Wenso, i contenuti inseriti nel codice del battle royale ci consentono di scoprire quale sarà il tema della prossima stagione.

Image of the palm leaves texture currently used for destroying the upcoming trees + images of the files I found them in pic.twitter.com/HMtmOWWgLU

— Wenso (@Wensoing) April 17, 2023