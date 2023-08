Ahsoka Tano debutta nell’universo di Fortnite, tutte le novità nel trailer della nuova stagione

Epic Games si prepara a lanciare una nuova entusiasmante stagione di Fortnite questo venerdì. Il publisher ha anticipato l’evento, attivo da oggi, con un trailer cinematografico che offre un’anteprima delle novità in arrivo.

Uno degli elementi centrali di questa stagione sembrano essere le rapine. Il trailer mostra un gruppo di personaggi di Fortnite che si infiltrano in un edificio sofisticato, disattivano trappole laser e lanciano una valigetta che si trasforma in una pistola. Anche se Fortnite ha già proposto temi legati a rapine e agenti segreti in passato, resta la curiosità di scoprire cosa porterà questa nuova stagione. Inoltre, i giocatori dovranno fare i conti con un vampiro di nome Kado Thorne, che potrebbe avere un ruolo importante nel prossimo evento Fortnitemares.

E sembra che sarà proprio lui il protagonista del prossimo Battle Pass. Ovviamente, non sarà l’unica skin esclusiva in arrivo con questa stagione, tra personaggi originali, come un Fishstick muscoloso, e la jedi del momento: Ahsoka Tano, protagonista dell’omonima serie TV di Star Wars debuttata in questi giorni di Disney Plus.

La stagione 4 del capitolo 4 di Fortnite è stata introdotta nelle prime ore di venerdì. Il mondo di Fortnite si arricchisce ancora, e i fan sono pronti per una nuova avventura!