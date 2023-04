The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nuove info e il tema musicale dai siti ufficiali

Grazie ai siti ufficiali di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom possiamo scoprire nuovi dettagli sull'incipit del gioco e ascoltarne il tema musicale.

Nintendo è stata molto accorta a non disseminare spoiler o anche solo informazioni troppo precise sulla storia del nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, attesissimo sequel a Breath of the Wild in arrivo il 12 maggio su Nintendo Switch. Sappiamo poco o nulla sulla trama alla base del gioco, ma il sito ufficiale fornisce ora inedite informazioni circa l’incipit del tutto. Inoltre, la versione nipponica del sito, un po’ diversa, consente di ascoltare il tema musicale principale mentre lo si visita.

Vai all’avventura in una Hyrule trasformata ed espansa. Trova nuovi modi di esplorare, creare e scoprire durante un viaggio epico alimentato dalla tua immaginazione. Link inizia la sua avventura su una delle misteriose isole fluttuanti che sono apparse all’improvviso nei cieli sopra Hyrule. Qui, il nostro eroe dovrà imparare nuove abilità, prima di tornare nel mondo di superfice per iniziare la sua epica avventura. Ma i cieli non sono l’unica cosa che è cambiata a Hyrule. Luoghi familiari sono stati drammaticamente trasformati, con nuove città, malsane caverne e misteriose crepe che si aprono in giro per il mondo… tutte in attesa di essere esplorate.

recita il testo di contorno iniziale.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch sarà un epico viaggio attraverso il mondo di Hyrule e i suoi cieli: sarò il giocatore a decidere quale cammino seguire, mentre esplora le sconfinate distese di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei suoi vasti cieli. Riuscirà a padroneggiare tutta la potenza delle nuove abilità di Link per respingere le sinistre forze che minacciano ancora il regno? Il gioco è pre-ordinabile anche su My Nintendo Store, per ricevere come bonus inclusi nell’acquisto la speciale Moneta da Collezione e l’Etichetta per Bagagli (gli articoli bonus saranno disponibili e distribuiti fino a esaurimento scorte).

