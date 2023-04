The Last Voyage of the Demeter: il trailer del film horror su Dracula

Ecco il trailer di The Last Voyage of the Demeter, il film horror in uscita l'11 agosto per Universal Pictures.

Online è stato diffuso il trailer di The Last Voyage of the Demeter, si tratta del lungometraggio horror che racconta del viaggio di Dracula dalla Transilvania fino a Londra. Il film verrà disitribuito da Universal Pictures ed uscirà al cinema l’11 agosto.

Ecco il filmato.

La storia che sarà al centro di The Last Voyage of the Demeter racconterà della nave che ha trasportato il Conte Dracula fino in Inghilterra, portandolo a fare una carneficina all’interno della stessa Demeter, in uno dei capitoli più terrorizzanti del romanzo di Bram Stoker del 1897.

Così come possiamo vedere nel trailer, il Dracula mostrato sembra essere un misto tra Nosferatu ed una vera e propria creatura mostruosa dai caratteri di un pipistrello. In questo periodo, tra il film su Renfield, ed il Nosferatu di Robert Eggers in lavorazione sembra che gli appassionai del popolare vampiro avranno “pane” cinematografico per i loro denti.

Nei panni del protagonista è stato scelto Javier Botet, e nel cast ci sono anche Corey Hawkins, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Aisling Franciosi, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund e Chris Walley.