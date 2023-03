Renfield: Nicolas Cage e gli altri protagonisti descrivono ciò che lo rende speciale

Tra gli appassionati si sta creando una certa attesa per Renfield, il film su Dracula e sul suo servo che ha come protagonista Nicolas Cage. In una nuova featurette c’è lo stesso Cage, che assieme agli altri membri del cast, e non solo, parla di cosa rende veramente speciale questo lungometraggio.

Ecco il video.

Nicolas Cage ha parlato di una produzione “originale e unica”, mentre l’interprete Awkwafina ha descritto un lungometraggio con un “certo tipo di amore che è inserito all’interno della tossicità del rapporto tra Renfield e Dracula”. L’autore di questa storia è Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead, che ha fatto notare come nel film ci siano tanto elementi:”C’è horror, ma anche commedia, e poi azione, tutto nello stesso lungometraggio”.

Questa la sinossi di Renfield:

In questa mostruosa avventura ambientata al giorno d’oggi, il fedele servitore di Dracula, Renfield, è interpretato da Nicholas Hoult, e incarna il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia. Renfield è costretto a procurare le vittime per il suo padrone, oltre ad eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole esso sia. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield scoprirà se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre.