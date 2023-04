Resident Evil 4: Separate Ways arriverà quest’anno, secondo Dusk Golem

Dopo aver svelato ulteriori dettagli sull’aggiornamento della modalità Mercenari, Dusk Golem torna a parlare di Resident Evil 4. Stando a quanto dichiarato dall’insider, la modalità Separate Ways verrà effettivamente aggiunta come DLC ed arriverà nel corso del 2023, quindi in un periodo non troppo distante dall’uscita del gioco.

Tracce della modalità Separate Ways erano state già scovate lo scorso mese all’interno del codice della versione PC di Resident Evil 4 Remake. Dusk Golem conferma dunque la sua esistenza, invitando però gli utenti a non farsi troppe aspettative riguardo la longevità. L’insider, infatti, ha rivelato che Separate Ways sarà un’esperienza molto più breve rispetto a quella proposta nel DLC di Resident Evil 8, Le ombre di Rose. Il motivo è da ricercarsi nel percorso che ha portato alle genesi di queste due esperienze.

(2/2) was already out. Separate Ways was plotted to give main attention to the main game during dev, with a smaller team working on Separate Ways during its course, to then bump up the SW team after work was done.

Unless some unforeseen development hurdles, should be this year.

