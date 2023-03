Resident Evil 4: il DLC Separate Ways è in arrivo?

Il remake di Resident Evil 4 è molto rispettoso del materiale originale, tant’è che il materiale tagliato resta comunque pochissimo. Tra le assenze più pesanti figura la modalità Separate Ways, la mini-campagna dedicata ad Ada Wong. Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità che tale modalità venga aggiunta come DLC.

Ora, un dataminer avrebbe confermato l’arrivo del contenuto aggiuntivo, suggerendo che il DLC sarebbe già in sviluppo presso Capcom e che l’annuncio potrebbe già arrivare nelle prossime settimane. All’interno del codice di Resident Evil 4 Remake il dataminer Gosetsu ha scovato una cartella chiamata “The Another Order” che è il titolo giapponese del mini-game noto in occidente come Separate Ways.

Thanks to Gosetsu from the RE Wiki Discord, they managed to datamine Resident Evil 4 Remake and find evidence that "The Another Order", otherwise known as "Separate Ways" exists in the files.

Will we see this announcement in the near future?#RE4 #ResidentEvil4Remake pic.twitter.com/Em0jpeytBS

— Will | Resident Evil Central 👁️ (@ResiEvilCentral) March 25, 2023