Resident Evil 4 Remake: uno streamer italiano lo ha finito in sole due ore e mezza

Lo streamer italiano Dominic ha completato Resident Evil 4 Remake in sole due ore e mezza, segnando un vero e proprio record mondiale. Come potete vedere nel filmato che trovate qui sotto lo speedrunner ha completato l’avventura di Leon in un paio di ore, una durata nettamente inferiore rispetto alle otto ore richieste dal gioco per ottenere il trofeo “Velocista“.

Chiaramente il gioco è disponibile soltanto da poche ore e quindi è possibile che questo record venga battuto nei prossimi giorni da altri speedrunner o magari anche dallo stesso Dominic. Gli streamer troveranno di volta in volta nuove strategie per velocizzare i percorsi, magari sfruttando a dovere anche dei glitch per bypassare intere sezioni di gioco.

Disponibile ora per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S, Resident Evil 4 è stato acclamato dalla critica che gli ha assegnato voti eccellenti. Anche noi abbiamo elogiato il lavoro svolto da Capcom sotto ogni punto di vista: nella nostra recensione, infatti, abbiamo sottolineato che “Resident Evil 4 è un remake davvero sorprendente. Dopo i recenti passi falsi compiuti con Resident Evil 3, Capcom torna finalmente a fare centro proponendo un rifacimento che non solo rispetta il materiale originale, ma migliora l’esperienza generale grazie ad alcune soluzioni poco invasive e capaci di rendere la storia di Leon e Ashley ancora più adrenalinica e coinvolgente”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo anche che Capcom ha annunciato la data d’uscita del DLC Mercenari. Il contenuto gratuito sarà disponibile a partire dal 7 aprile 2023.