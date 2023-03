Resident Evil 4: i voti della critica per il remake sono estremamente positivi

Sono ora disponibili in rete le prime recensioni del remake di Resident Evil 4 e dunque possiamo farci un’idea di come la stampa specializzata ha accolto l’atteso rifacimento di Capcom. Come potrete vedere nell’elenco qui sotto, i primi voti della critica internazionale sono estremamente positivi. Il remake confezionato dalla casa di Osaka non solo è estremamente rispettoso del materiale originale, ma reinterpreta in maniera virtuosa l’opera sia dal punto di vista narrativo che contenutistico con aggiunte che contribuiscono a rendere l’avventura di Leon e Ashley più curata e adrenalinica.

Vediamo i voti della stampa:

Leganerd.com – 85/100

Multiplayer.it – 9/10

Giant Bomb – 5 / 5

VG247 – 5 / 5

Press Start – 10 / 10

GGRecon – 5 / 5

PowerUp! – 10 / 10

GamesHub – 5 / 5

MonsterVine – 5 / 5

WellPlayed – 10 / 10

Gaming Nexus – 9.5 / 10

TechRaptor – 9.5 / 10

GameGrin – 9.5 / 10

PSX Brasil – 95 / 100

We Got This Covered – 4.5 / 5

The Outerhaven Productions – 4.5 / 5

Xbox Achievements – 90%

Fextralife – 9 / 10

Saudi Gamer – 9 / 10

Noisy Pixel – 9 / 10

XboxEra – 9 / 10

SECTOR.sk – 8.5 / 10

Prima Games – 8.5 / 10

Stevivor – 8 / 10

Enternity.gr – 8 / 10

Nella nostra recensione del remake di Resident Evil 4, abbiamo sottolineato che “Resident Evil 4 è un remake davvero sorprendente. Dopo i recenti passi falsi compiuti con Resident Evil 3, Capcom torna finalmente a fare centro proponendo un rifacimento che non solo rispetta il materiale originale, ma migliora l’esperienza generale grazie ad alcune soluzioni poco invasive e capaci di rendere la storia di Leon e Ashley ancora più adrenalinica e coinvolgente. La reinterpretazione dell’intreccio dà vita ad un racconto capace di conciliare l’effetto nostalgia con un nuovo spessore narrativo, mentre il gameplay risulta notevolmente migliorato grazie all’introduzione di alcune novità che rendono gli scontri ancor più dinamici e improntati all’azione più pura.”

Il remake di Resident Evil 4 sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PC.