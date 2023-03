Resident Evil 4: svelata la data d’uscita del DLC Mercenari

Capcom ha pubblicato il trailer di lancio del remake di Resident Evil 4 che svela la data d’uscita del DLC Mercenari. Il DLC sarà disponibile gratuitamente a partire dal 7 aprile 2023.

Per chi non lo sapesse, la modalità Mercenari di Resident Evil 4 ci permetterà di affrontare un’ondata di boss e nemici con l’obiettivo di ottenere il miglior punteggio possibile e scegliendo anche tra diversi personaggi giocabili.

Disponibile da oggi per PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S, Resident Evil 4 è stato acclamato dalla critica che gli ha assegnato voti più che positivi.Anche noi abbiamo elogiato il lavoro svolto da Capcom: nella nostra recensione, infatti, abbiamo sottolineato che “Resident Evil 4 è un remake davvero sorprendente. Dopo i recenti passi falsi compiuti con Resident Evil 3, Capcom torna finalmente a fare centro proponendo un rifacimento che non solo rispetta il materiale originale, ma migliora l’esperienza generale grazie ad alcune soluzioni poco invasive e capaci di rendere la storia di Leon e Ashley ancora più adrenalinica e coinvolgente”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo anche che il terzo episodio di Leon and the Mysterious Village, l’anime di Resident Evil 4 ispirato nello stile ad Heidi ed altre opere di Nippon Animation, è disponibile ora su You Tube. L’episodio 3, intitolato “Aiutaci, vecchio“, vede Leon e Ashley chiedere aiuto a un simpatico abitante del villaggio per sfuggire alla follia dei ganados.

